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Skispringerin Freitag glänzt bei Abbruch-Skifliegen in Vikersund

Skifliegen in Vikersund:Selina Freitag glänzt bei Abbruch-Skifliegen

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Selina Freitag glänzt beim Skifliegen auf dem "Monsterbakken" in Vikersund mit deutschem Rekord, Katharina Schmid erfüllt sich ihren Traum. Der Wind aber sorgt für einen Abbruch.

Selina Freitag beim Qualifikationslauf der Frauen am 22.03.2026 in Vikersund, Norwegen.

Selina Freitag haut einen raus: Die Skispringerin segelt auf dem "Monsterbakken" in Vikersund auf 227,5 Meter: So weit war zuvor noch keine deutsche Skispringerin zuvor geflogen.

22.03.2026 | 2:25 min

Selina Freitag hat beim zweiten Skiflug-Wettbewerb im norwegischen Vikersund überzeugt. Im zweiten Durchgang auf dem "Monsterbakken", der weltgrößten Skiflugschanze der Welt, segelte die DSV-Skispringerin am Sonntag auf 227,5 Meter - so weit war noch keine deutsche Skispringerin zuvor geflogen.

Ich war einfach bereit. Ich habe einfach durchgezogen.

Selina Freitag im ZDF

Wind: Zweiter Durchgang abgebrochen

Mit dem Sprung übernahm Freitag auch die zwischenzeitliche Führung im 2. Durchgang, doch aufgrund der schwierigen Windbedingungen entschied sich die Jury, aus Sicherheitsgründen den Wertungsdurchgang abzubrechen.

Gezählt wurde das Ranking nach dem ersten Durchgang, so blieb Freitag mit ihrem ersten Sprung auf 216 Meter am Ende nur Platz zehn. Den Tagessieg holte Eirin Maria Kvandal (Norwegen) vor Nika Prevc (Slowenien) und Anna Odine Stroem (Norwegen).

Am Samstag noch hatte Freitag den zweiten Durchgang verpasst. Eine Videoanalyse habe den Knackpunkt aufgezeigt, so Freitag. "Wir haben gesehen, dass wir zu brav sind, wo die anderen mehr Gas geben. Das habe ich heute versucht umzusetzen", sagte Freitag im ZDF. "Ich freue mich riesig."

Skispringerin Katharina Schmid beim Skifliegen in Vikersund

Kurz vor Ende ihrer Karriere erfüllt sich für Skispringerin Katharina Schmid ihren großen Traum und knackt im Skifliegen die 200er-Marke.

22.03.2026 | 1:27 min

"Endlich": Katharina Schmid knackt die 200-Meter-Marke

Grund zum Jubeln hatte auch Katharina Schmid. Kurz vor Ende ihrer erfolgreichen Karriere erfüllte sie sich ihren großen Traum und durchbrach die 200-Meter-Marke. Im ersten Durchang sprang Schmid auf 204,5 Meter. "Endlich", jubelte sie im Auslauf. Schmid beendet nach der Saison ihre Karriere, die 200 Meter zu schaffen war noch ihr erklärtes großes Ziel.

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
Über das Thema berichtet das ZDF im Livestream am 22.03.2026 ab 09:30 Uhr.
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