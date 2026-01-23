Super-G auf der Streif: Sejersted verhindert Sturz auf einem Bein

Odermatt gewinnt Super-G auf der Streif:Akrobatisch: Sejersted verhindert Sturz auf einem Bein
Das war richtig knapp: Mit einer akrobatischen Einlage vermeidet Adrian Smiseth Sejersted beim Super-G auf der Streif einen kapitalen Sturz. Den Sieg sichert sich Marco Odermatt.
Skirennläufer Adrian Smiseth Sejersted hat beim Super-G auf der Streif in Kitzbühel einen kapitalen Sturz gerade noch abwenden können. Dem Norweger verschnitt es kurz vor dem Seidlalm-Sprung die Skier. Akrobatisch und auf einem Bein konnte er sich gerade noch so abfangen.
Sejersted beendet Rennen als Fünfter
Von seiner Einlage war Sejersted anschließend sogar selbst überrascht. Am Ende eines engen Rennens, bei dem zwischen Platz eins und Platz 25 nur 0,99 Sekunden lagen, wurde der Norweger Fünfter.
Als Sieger wiederholte Österreichs Topstar Marco Odermatt seinen Erfolg aus dem Vorjahr. Das deutsche Team erlebte ein Debakel: Bester des DSV-Quartetts war Luis Vogt auf Rang 44.
Abfahrt auf der Streif am Samstag
Der eigentliche Höhepunkt des Weltcup-Wochenendes in Kitzbühel steigt am Samstag mit der legendären Abfahrt auf der Streif (11:30 Uhr/ARD).
