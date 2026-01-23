  3. Merkliste
Super-G auf der Streif: Sejersted verhindert Sturz auf einem Bein

Odermatt gewinnt Super-G auf der Streif:Akrobatisch: Sejersted verhindert Sturz auf einem Bein

|

Das war richtig knapp: Mit einer akrobatischen Einlage vermeidet Adrian Smiseth Sejersted beim Super-G auf der Streif einen kapitalen Sturz. Den Sieg sichert sich Marco Odermatt.

Adrian Smiseth Sejersted

Schreckmoment auf der Streif in Kitzbühel: Adrian Smiseth Sejersted verliert beim Super-G die Kontrolle, kann aber einen Sturz vermeiden.

23.01.2026 | 0:17 min

Skirennläufer Adrian Smiseth Sejersted hat beim Super-G auf der Streif in Kitzbühel einen kapitalen Sturz gerade noch abwenden können. Dem Norweger verschnitt es kurz vor dem Seidlalm-Sprung die Skier. Akrobatisch und auf einem Bein konnte er sich gerade noch so abfangen.

Ich dachte, es wird ein sicherer Crash.

Adrian Smiseth Sejersted

Sejersted beendet Rennen als Fünfter

Von seiner Einlage war Sejersted anschließend sogar selbst überrascht. Am Ende eines engen Rennens, bei dem zwischen Platz eins und Platz 25 nur 0,99 Sekunden lagen, wurde der Norweger Fünfter.

Als Sieger wiederholte Österreichs Topstar Marco Odermatt seinen Erfolg aus dem Vorjahr. Das deutsche Team erlebte ein Debakel: Bester des DSV-Quartetts war Luis Vogt auf Rang 44.

Marco Büchel befährt die Lauberhornabfahrt in Wengen

ZDF-Ski-Alpin-Experte Marco Büchel stürzt sich in einer Kamerafahrt die Abfahrtsstrecke in Wengen runter.

17.01.2026 | 2:48 min

Abfahrt auf der Streif am Samstag

Der eigentliche Höhepunkt des Weltcup-Wochenendes in Kitzbühel steigt am Samstag mit der legendären Abfahrt auf der Streif (11:30 Uhr/ARD).

Quelle: SID, ZDF
Über dieses Thema berichtet ZDFsportstudio am 23.01.2026 um 18:22 Uhr in dem Beitrag "Spektakulärer Beinahe-Sturz auf der Streif".
