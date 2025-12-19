Ski Alpin: Zabystran gewinnt sensationell Super-G in Gröden

Sensation beim Super-G in Gröden: Der krasse Außenseiter Jan Zabystran schnappt Alpin-Dominator Marco Odermatt den Sieg weg. Es ist ein historischer Coup.

Der tschechische Ski-Rennfahrer Jan Zabystran hat Alpin-Dominator Marco Odermatt entzaubert und beim Super-G in Gröden für eine Sensation gesorgt. Der 27-Jährige feierte bei dem Rennen in Südtirol völlig unerwartet den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Der Schweizer Odermatt wurde Zweiter vor dem Italiener Giovanni Franzoni.

Es ist unglaublich, ins Ziel zu kommen und das grüne Licht zu sehen. „ Jan Zabystran

Erster Sieg für Tschechien bei den Männern

"Es fühlt sich so unwirklich an", sagte der Sensationssieger im ZDF. Zabsytrans Erfolg war der erste eines Rennläufers aus Tschechien, bisher hatten im Weltcup nur Frauen des Landes gewonnen. Eine Podestplatzierung tschechischer Männer war bislang nur Ondrej Bank gelungen, zuletzt 2015 in Kitzbühel.

Die Piste Saslong in Gröden ist so berühmt wie berüchtigt dafür, dass aufgrund der Sonneneinstrahlung Läufer mit hohen Startnummern bisweilen einen Vorteil haben: Zabystran, in 56 Weltcup-Rennen zuvor nur einmal unter den ersten zehn platziert, nutzte diese Besonderheit und die Gunst der Stunde mit Startnummer 29 perfekt aus.

DSV-Starter fahren hinterher

Die Deutschen blieben wieder hinter den Erwartungen. Romed Baumann, Simon Jocher und Luis Vogt belegten die Plätze 17, 29 und 44. Maximilian Schwarz schied aus. Sieben Wochen vor der Eröffnung der Winterspiele in Italien hat noch kein deutscher Speed-Fahrer die nationale Olympia-Norm geknackt.

