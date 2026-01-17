Eiskunstlauf - Kür der Männer:Gartung bei EM-Debüt auf Rang 22
Eiskunstlauf-Talent Genrikh Gartung kämpft bei seiner EM-Premiere mit den Nerven. Den Titel in Sheffield holt sich der Georgier Nika Egadse.
Genrikh Gartung hat seine erste Eiskunstlauf-Europameisterschaft auf dem 22. Platz beendet. Der 18 Jahre alte Hoffnungsträger der Deutschen Eislauf-Union verbesserte sich im britischen Sheffield im Vergleich zum Kurzprogramm um zwei Ränge.
Gartung mit fehlerhafter Kür
Gartung verpasste in der Kür aber eine noch größere Aufholjagd aufgrund von mehreren Fehlern bei den technischen Elementen. Am Ende kam der Deutsche auf 189,32 Punkte und blieb damit fast 30 Zähler hinter seiner persönlichen Bestmarke.
"Das waren wahrscheinlich die Nerven. Ich muss im Wettkampf selbstbewusster sein", sagte der Teenager.
Georgier Egadse neuer Europameister
Seinen ersten EM-Titel sicherte sich dank einer technisch starken Vorstellung der Georgier Nika Egadse, der seine Führung aus dem Kurzprogramm ausbaute und mit 273,00 Zählern eine persönliche Bestleistung aufstellte.
Zweiter wurde Matteo Rizzo aus Italien (256,37 Punkte) vor dem Tschechen Georgii Reshtenko (238,27 Punkte).
