Eiskunstlauf - Kür der Männer: Gartung bei EM-Debüt auf Rang 22

Eiskunstlauf-Talent Genrikh Gartung kämpft bei seiner EM-Premiere mit den Nerven. Den Titel in Sheffield holt sich der Georgier Nika Egadse.

Genrikh GARTUNG (GER) ist in Aktion.

Die Kür der Männer bei der Eiskunstlauf-EM im Relive

17.01.2026 | 252:57 min

Genrikh Gartung hat seine erste Eiskunstlauf-Europameisterschaft auf dem 22. Platz beendet. Der 18 Jahre alte Hoffnungsträger der Deutschen Eislauf-Union verbesserte sich im britischen Sheffield im Vergleich zum Kurzprogramm um zwei Ränge.

Gartung mit fehlerhafter Kür

Gartung verpasste in der Kür aber eine noch größere Aufholjagd aufgrund von mehreren Fehlern bei den technischen Elementen. Am Ende kam der Deutsche auf 189,32 Punkte und blieb damit fast 30 Zähler hinter seiner persönlichen Bestmarke.

Zu Hause im Training lief alles ideal, aber als ich hier ankam, fühlte ich mich irgendwie verloren.

Genrikh Gartung

"Das waren wahrscheinlich die Nerven. Ich muss im Wettkampf selbstbewusster sein", sagte der Teenager.

Georgier Egadse neuer Europameister

Seinen ersten EM-Titel sicherte sich dank einer technisch starken Vorstellung der Georgier Nika Egadse, der seine Führung aus dem Kurzprogramm ausbaute und mit 273,00 Zählern eine persönliche Bestleistung aufstellte.

Zweiter wurde Matteo Rizzo aus Italien (256,37 Punkte) vor dem Tschechen Georgii Reshtenko (238,27 Punkte).

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 17.01.2026 ab 14:00 Uhr im Livestream: "Eiskunstlauf-EM, Kür der Männer".
