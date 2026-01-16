Eiskunstlauf-EM:Petrokina verteidigt ihren Titel erfolgreich
Eiskunstläuferin Niina Petrokina aus Estland hat ihren EM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Zuvor hatten sich die deutschen Männer für das Kürfinale qualifiziert.
Die neue und alte Europameisterin im Eistanz heißt Niina Petrokina. Die Estin verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr dank einer starken Leistung. Silber ging an die frühere Titelträgerin Loena Hendrickx aus Belgien, Bronze holte sich die Italienerin Lara Naki Gutmann. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.
Gold: Niina Petrokina (Estland) 216,14 Punkte
Silber: Loena Hendrickx (Belgien) 191,26
Bronze: Lara Naki Gutmann (Italien) 186,87
4. Nina Pinzarrone (Belgien) 185,40
5. Anastasia Gubanowa (Georgien) 184,36
6. Sarina Joos (Italien) 180,84
7. Kimmy Repond (Schweiz) 177,89
8. Anna Pezzetta (Italien) 177,14
9. Jekatierina Kurakowa (Polen) 175,15
10. Iida Karhunen (Finnland) 174,49
Eistänzer für das Kürfinale qualifiziert
Die deutschen Eistänzer Charise Matthaei/Max Liebers hatten zuvor ihr Ziel erreicht und sich für das Kürfinale qualifiziert. Die viermaligen deutschen Vizemeister aus Chemnitz kamen im Rhythmustanz am Freitag auf 63,49 Punkte und erreichten bei ihrem zweiten EM-Einsatz als 17. das Finale der besten 20. Es führen die Franzosen Laurence Fournier-Beaudry und Guillaume Cizeron.
