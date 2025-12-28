Coletta ​Rydzek legt bei der Tour de Ski einen Traum-Auftakt hin. Im Freistil-Sprint von Toblach wird sie Zweite mit 0,24 Sekunden Rückstand hinter der Norwegerin Stavås ​Skistad.

Coletta Rydzek hat auf der ersten Etappe der Tour de Ski das bislang beste deutsche Langlauf-Ergebnis des Winters eingefahren. Beim Freistil-Sprint in Toblach lief sie auf Platz zwei.

Dabei war für Rydzek lange Zeit der Start offen. In der Nacht davor habe sie sich übergeben und nur vier Stunden geschlafen, erklärte sie. Nach einem Kraftakt sprang dann der dritte Einzel-Podestplatz ihrer Karriere für sie heraus.