Bobsport: Nolte holt Gesamtweltcup im Monobob

Den Sieg in Altenberg verpasst, dennoch triumphiert Laura Nolte: Erstmals in ihrer Karriere gewinnt sie drei Wochen vor den Winterspielen die Gesamtwertung im Monobob.

Bob-Weltcup-Finale aus Altenberg: Monobob Frauen, 2. Lauf relive. Kommentator Felix Tusche. 17.01.2026 | 54:16 min

Laura Nolte hat erstmals den Monobob-Gesamtweltcup gewonnen - einen Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Altenberg aber verpasst. Auf der Bahn im Erzgebirge kam die 27 Jahre alte Winterbergerin hinter Tagessiegerin Kaillie Humphries (USA) und Breanna Walker (Australien) auf Rang drei.

Nolte: Ziel erreicht

Der Gesamtweltcup "war das Ziel. Deswegen bin ich sehr, sehr happy", sagte Nolte am ZDF-Mikrofon:

Es rückt vorne alles dichter zusammen. Aber spannende Rennen machen ja immer Spaß. „ Laura Nolte, Bob-Pilotin

Nach zwei Läufen lag sie 19 Hundertstelsekunden hinter Humphries. Mit dem sechsten Podestplatz im siebten Weltcup-Rennen untermauerte Nolte ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) - auch wenn das Feld im Monobob, wo mit einheitlichen Schlitten gefahren wird, im Vergleich zum Zweier deutlich offener ist. Im Gesamtweltcup blieben ihr 17 Punkte Vorsprung auf Walker.

Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob herausgefahren. Sie gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz. 03.01.2026 | 9:09 min

Titelverteidigerin Buckwitz wird Gesamt-Dritte

Lisa Buckwitz, Gesamtweltcupsiegerin im Mono in den beiden Vorjahren, kam beim Weltcupfinale am Samstag auf den vierten Rang (+0,51) und wurde in der Gesamtwertung Dritte. Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,82) hatte als enttäuschende 14. nichts mit der Entscheidung zu tun.

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit – im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor. 16.01.2026 | 43:43 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.