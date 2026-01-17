  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Bobsport: Nolte holt Gesamtweltcup im Monobob

Weltcup in Altenberg:Laura Nolte holt Gesamtwertung im Monobob

|

Den Sieg in Altenberg verpasst, dennoch triumphiert Laura Nolte: Erstmals in ihrer Karriere gewinnt sie drei Wochen vor den Winterspielen die Gesamtwertung im Monobob.

Die deutsche Bobfahrerin Laura Nolte schießt mit ihrem Monobob bei IBSF Bob Weltcup in Altenberg durch den Eiskanal

Bob-Weltcup-Finale aus Altenberg: Monobob Frauen, 2. Lauf relive. Kommentator Felix Tusche.

17.01.2026 | 54:16 min

Laura Nolte hat erstmals den Monobob-Gesamtweltcup gewonnen - einen Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Altenberg aber verpasst. Auf der Bahn im Erzgebirge kam die 27 Jahre alte Winterbergerin hinter Tagessiegerin Kaillie Humphries (USA) und Breanna Walker (Australien) auf Rang drei.

Nolte: Ziel erreicht

Der Gesamtweltcup "war das Ziel. Deswegen bin ich sehr, sehr happy", sagte Nolte am ZDF-Mikrofon:

Es rückt vorne alles dichter zusammen. Aber spannende Rennen machen ja immer Spaß.

Laura Nolte, Bob-Pilotin

Nach zwei Läufen lag sie 19 Hundertstelsekunden hinter Humphries. Mit dem sechsten Podestplatz im siebten Weltcup-Rennen untermauerte Nolte ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) - auch wenn das Feld im Monobob, wo mit einheitlichen Schlitten gefahren wird, im Vergleich zum Zweier deutlich offener ist. Im Gesamtweltcup blieben ihr 17 Punkte Vorsprung auf Walker.

Die deutsche Bobsportlerin Laura Nolte sitzt in Aktion in ihrem Monobobrennen im Eiskanal in Winterberg

Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob herausgefahren. Sie gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz.

03.01.2026 | 9:09 min

Titelverteidigerin Buckwitz wird Gesamt-Dritte

Lisa Buckwitz, Gesamtweltcupsiegerin im Mono in den beiden Vorjahren, kam beim Weltcupfinale am Samstag auf den vierten Rang (+0,51) und wurde in der Gesamtwertung Dritte. Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,82) hatte als enttäuschende 14. nichts mit der Entscheidung zu tun.

Lisa Buckwitz - Only Bob

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit – im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor.

16.01.2026 | 43:43 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDF Sportstudio live am 17.01.2026 um 11:30 Uhr in dem Beitrag "Bob-Weltcup-Finale: Monobob Frauen, 2. Lauf".
Themen
SportWintersportBob

Mehr zum Bobsport

  1. Die deutschen Bobsportler Johannes Lochner und Georg Fleischhauer in ihrem Zweierbob beim Bob Weltcup in Winterberg

    Zwei deutsche EM-Medaillen:Bob-EM: Lochner holt Gold - Nolte mit Bronze

    Video0:18
  2. Die deutschen Bobsportler Johannes Lochner und Georg Fleischhauer in ihrem Zweierbob beim Bob Weltcup in Winterberg

    Sport | Wintersport:Zweierbob: Lochner führt deutsches Podest an

    Video17:09
  3. Johannes Lochner.

    Bob-Pilot im Porträt:Johannes Lochner - rasanter "Hobby-"Bobpilot

    von Ella Poulhalec
    Video9:28
  4. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40