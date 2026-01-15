Biathlon: Männer-Staffel mit geglückter Olympia-Generalprobe

Bei den deutschen Biathleten ist in der Staffel der Knoten geplatzt. Just bei der Olympia-Generalprobe in Ruhpolding lief das DSV-Quartett erstmals in diesem Winter aufs Podest.

Olympia-Generalprobe geglückt: Das deutsche Biathlon-Männerquartett gelingt in Ruhpolding der erste Podestplatz der Saison. 15.01.2026 | 3:13 min

Die deutschen Biathleten haben sich in Ruhpolding in der Staffel für einen beherzten Auftritt belohnt. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath kamen auf Rang drei.

Es war der erste Podestplatz für das deutsche Männer-Team in dieser Olympiasaison - und es war das letzte Staffelrennen vor den Winterspielen in Februar. "Wir können definitiv viel Selbstvertrauen mitnehmen", sagte Zobel mit Blick auf Olympia.

Es war eine Wahnsinns-Teamleistung. „ Philipp Nawrath

Zuvor war das DSV-Quartett in den ersten drei Saison-Staffeln auf den Rängen vier und zwei Mal fünf gelandet.

Frankreich siegt, Schweden geht leer aus

Frankreich gewann vor Norwegen (+ 6,2 Sekunden). Die zuvor stets auf dem Podest platzierten Schweden (0+7) landeten auf Position vier.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lässt sich vom durchwachsenen Saisonauftakt nicht aus der Ruhe bringen. Der Fokus liegt auf dem Höhepunkt Olympische Spiele. 02.12.2025 | 1:28 min

Strelow brachte das deutsche Quartett mit nur einem Liegend-Nachlader gut ins Rennen, übergab auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Auch Riethmüller brauchte nur einen Extraschuss liegend, brachte mit starkem Stehendschießen und guter Laufleistung das Team in Führung.

Zobel brachte dann eine identische Schießleistung wie seine Vorgänger, blieb auf Kurs Treppchen. Nawrath kämpfte lange mit um den Sieg, nach einem Nachlader im abschließenden Stehendschießen fehlten 7,9 Sekunden nach ganz vorne. "Ich hatte eine super Ausgangsposition. Nur die anderen beiden waren noch einen Ticken stärker", so Nawrath.

Der Biathlet pflegt seinen Schrebergarten und seine Hobbys Jagen und Angeln mindestens so engagiert wie seine Saisonziele. 01.12.2025 | 6:06 min

Für die Männer stehen beim Heim-Weltcup mit dem Sprint am Samstag (14:30 Uhr/ZDF) und der Verfolgung am Sonntag (15 Uhr/ZDF) noch zwei Einzelrennen an.

Vorher will allerdings Franziska Preuß nach ihrer Strafrunde in der Staffel im Sprint der Frauen am Freitag (14.30 Uhr) Wiedergutmachung betreiben, ehe auch für sie am Sonntag (12.30 Uhr) das Jagdrennen ansteht.

Die deutschen Biathletinnen haben in diesem Winter noch kein einziges Einzel-Podest auf dem Konto. Die Zeit bis Olympia wird langsam knapp. Platzt noch in Ruhpolding der Knoten? 15.01.2026 | 3:06 min

Alle Rennen der Frauen und Männer sind live im ZDF zu sehen. In der kommenden Woche stehen dann als letzte Station vor den Olympischen Winterspielen noch Rennen im tschechischen Nove Mesto an (22. bis 25. Januar).

Quelle: ZDF, dpa