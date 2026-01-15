Biathlon:Männer-Staffel mit geglückter Olympia-Generalprobe
Bei den deutschen Biathleten ist in der Staffel der Knoten geplatzt. Just bei der Olympia-Generalprobe in Ruhpolding lief das DSV-Quartett erstmals in diesem Winter aufs Podest.
Die deutschen Biathleten haben sich in Ruhpolding in der Staffel für einen beherzten Auftritt belohnt. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath kamen auf Rang drei.
Es war der erste Podestplatz für das deutsche Männer-Team in dieser Olympiasaison - und es war das letzte Staffelrennen vor den Winterspielen in Februar. "Wir können definitiv viel Selbstvertrauen mitnehmen", sagte Zobel mit Blick auf Olympia.
Zuvor war das DSV-Quartett in den ersten drei Saison-Staffeln auf den Rängen vier und zwei Mal fünf gelandet.
Frankreich siegt, Schweden geht leer aus
Frankreich gewann vor Norwegen (+ 6,2 Sekunden). Die zuvor stets auf dem Podest platzierten Schweden (0+7) landeten auf Position vier.
Strelow brachte das deutsche Quartett mit nur einem Liegend-Nachlader gut ins Rennen, übergab auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Auch Riethmüller brauchte nur einen Extraschuss liegend, brachte mit starkem Stehendschießen und guter Laufleistung das Team in Führung.
Zobel brachte dann eine identische Schießleistung wie seine Vorgänger, blieb auf Kurs Treppchen. Nawrath kämpfte lange mit um den Sieg, nach einem Nachlader im abschließenden Stehendschießen fehlten 7,9 Sekunden nach ganz vorne. "Ich hatte eine super Ausgangsposition. Nur die anderen beiden waren noch einen Ticken stärker", so Nawrath.
Für die Männer stehen beim Heim-Weltcup mit dem Sprint am Samstag (14:30 Uhr/ZDF) und der Verfolgung am Sonntag (15 Uhr/ZDF) noch zwei Einzelrennen an.
Vorher will allerdings Franziska Preuß nach ihrer Strafrunde in der Staffel im Sprint der Frauen am Freitag (14.30 Uhr) Wiedergutmachung betreiben, ehe auch für sie am Sonntag (12.30 Uhr) das Jagdrennen ansteht.
Alle Rennen der Frauen und Männer sind live im ZDF zu sehen. In der kommenden Woche stehen dann als letzte Station vor den Olympischen Winterspielen noch Rennen im tschechischen Nove Mesto an (22. bis 25. Januar).
