  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

TITEL DES VIDEOS

Besonderes Sportgerät:Wie teuer ist ein Stein beim Curling?

|

Was macht die Granitsteine beim Curling so besonders?

Curlingstein
19.02.2026 | 0:45 min
Thema
Sport

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport