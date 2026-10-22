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Jürgen Klopp: Bundestrainer erzählt von Einbrecher

Bundestrainer erzählt Anekdote:Jürgen Klopp erwischte Einbrecher mit Süßigkeiten

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Bundestrainer Jürgen Klopp erzählt bei einer Kinder-Pressekonferenz, wie bei ihm in Liverpool einmal eingebrochen wurde - und wie er den Einbrecher vorgefunden hat.

Bundestrainer Klopp auf der Kinder-PK

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Kindern bei einer Pressekonferenz die Anekdote erzählt, wie bei ihm einmal eingebrochen wurde.

22.10.2026 | 1:06 min

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