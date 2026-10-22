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Bundestrainer erzählt Anekdote:Jürgen Klopp erwischte Einbrecher mit Süßigkeiten
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Bundestrainer Jürgen Klopp erzählt bei einer Kinder-Pressekonferenz, wie bei ihm in Liverpool einmal eingebrochen wurde - und wie er den Einbrecher vorgefunden hat.
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