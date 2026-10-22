Bundestrainer erzählt Anekdote : Jürgen Klopp erwischte Einbrecher mit Süßigkeiten

22.10.2026 | 18:02 |

Bundestrainer Jürgen Klopp erzählt bei einer Kinder-Pressekonferenz, wie bei ihm in Liverpool einmal eingebrochen wurde - und wie er den Einbrecher vorgefunden hat.