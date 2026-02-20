Menü
Sport
Videos
Ist das noch Curling oder schon Domino?
Ist das noch Curling oder schon Domino?
20.02.2026 | 15:43
|
Die deutschen Curler haben das erste End mit einem kuriosen Stein beendet.
Die deutschen Curler haben das erste End mit einem kuriosen Stein beendet.
20.02.2026 | 0:12 min
Quelle: ZDF
Thema
Sport
Alle Olympia-Livestreams
Jetzt live
Olympische Spiele
:
Olympia 14. Wettkampftag
Live
Jetzt live
Olympische Spiele
:
Eisschnelllauf: 1500 m Frauen, Entscheidung
Live
Jetzt live
Olympische Spiele
:
Eishockey: Männer, Halbfinale Kanada - Finnland
Live
Livestream
Olympische Spiele
:
Bob: Zweierbob Frauen, 1. und 2. Lauf
Livestream
Olympische Spiele
:
Curling: Männer, Spiel um Bronze, Norwegen - Schweiz
Livestream
Olympische Spiele
:
Ski Freestyle: Halfpipe Männer, Finale
Livestream
Olympische Spiele
:
Eishockey: Männer, Halbfinale USA - Slowakei
Livestream
Olympische Spiele
:
Shorttrack: 5000 m Staffel Männer, 1500 m Frauen, Finale
Livestream
Olympische Spiele
:
Bob: Viererbob Männer 1. und 2. Lauf
Livestream
Olympische Spiele
:
Freestyle Ski: Aerials (Mixed-Team), Finals
Livestream
Olympische Spiele
:
Langlauf: 50 km klassisch Männer, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Freestyle Ski: Skicross Männer, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Ski Mountaineering: Mixed-Staffel, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Curling: Frauen, Spiel um Bronze
Livestream
Olympische Spiele
:
Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Eisschnelllauf: Massenstart (F, M), Halbfinals und Finals
Livestream
Olympische Spiele
:
Bob: Zweierbob Frauen, 3. und 4. Lauf, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Curling: Männer, Finale, Großbritannien - Kanada
Livestream
Olympische Spiele
:
Freestyle Ski: Halfpipe Frauen, Finale
Livestream
Olympische Spiele
:
Eiskunstlauf: Gala
Livestream
Olympische Spiele
:
Eishockey: Männer, Spiel um Bronze
Livestream
Olympische Spiele
:
Olympia am 22. Februar, letzter Wettkampftag
Livestream
Olympische Spiele
:
Langlauf: 50km Massenstart Frauen, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Bob: Viererbob Männer, Entscheidung
Livestream
Olympische Spiele
:
Curling: Frauen, Finale
Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina
Liveblog
+++ Olympia-Blog +++
:
Biathlon: Horn verpasst Bronze um 9,9 Sekunden
Übersicht der Wettkämpfe
:
Zeitplan und Medaillenentscheidungen
Nachrichten | Sport
:
Olympische Winterspiele 2026
Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente
Olympia kompakt
:
Olympia-Highlights von heute
Video
2:51
Olympia kompakt
:
Erstes Gold im Skibergsteigen, NoKo-Drama
Video
11:25
Olympia kompakt
:
Bronze-Jubel, Drama um Preuß und Dürr
Video
5:40
Olympia kompakt
:
Olympia-Highlights am 17. Februar
Video
9:52
Olympia kompakt
:
Olympia-Highlights am 16. Februar
Video
5:58
Olympia kompakt
:
Olympia-Highlights am 15. Februar
Video
11:54
Olympia kompakt
:
Olympia-Highlights am 14. Februar
Video
11:37
Olympia kompakt
:
Das Wichtigste vom 13. Februar
Video
8:32
Olympia kompakt
:
Der Tag kompakt vom 12. Februar
Video
7:45
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 11. Februar
Video
8:05
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 10. Februar
Video
5:16
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 9. Februar
Video
5:47
Highlights
:
Olympia kompakt vom 8. Februar
Video
5:23
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 7. Februar
Video
7:52
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 6. Februar
Video
3:52
Olympia kompakt
:
Olympia kompakt vom 5. Februar
Video
6:25
Spannende Dokus zum Wintersport
Sport
:
OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital.
Sport
:
Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.
Bigger Picture
:
Die verrückteste Wintersport-Geschichte
Video
8:35
Bigger Picture
:
Wie Michael zu "Eddie the Eagle" wurde
Video
9:02
Sport | Sport Dokus
:
Die Revolution im Free-Skiing
Video
18:39
Sport | Sport Dokus
:
Snowboarding: Barrieren brechen
Video
25:14