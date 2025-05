Eishockey: Draisaitl erreicht in NHL Finale mit den Oilers

Jubel in Edmonton: Die Oilers um Leon Draisaitl und Kasperi Kapanen stehen im NHL-Finale.

Oilers im Finale gegen Florida Panthers

Dort bekommt Edmonton die Chance zur Revanche, der Titelverteidiger Florida Panthers gewann seine Halbfinal-Serie ebenfalls mit 4:1 gegen die Carolina Hurricanes. Erst zum fünften Mal wiederholt sich in der NHL eine Finalserie im Folgejahr. Die Serie gegen die Panthers mit Draisaitls Nationalmannschaftskollegen Nico Sturm beginnt in der Nacht auf Donnerstag im Rogers Place zu Edmonton.

Draisaitl mit zwei Assists

Draisaitl gelangen im entscheidenden Spiel in Dallas zwei Assists, in den fünf Halbfinalspielen schaffte er starke neun Scorerpunkte. Die Treffer für die Oilers in Spiel fünf erzielten Corey Perry (3.), Mattias Janmark (8.), Jeff Skinner (9.), Connor McDavid (35.), Evander Kane (43.) und Kasperi Kapanen (60.).