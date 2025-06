U21-EM: DFB-Junioren haben mit Tschechien Rechnung offen

Mit ihrem zweiten Vorrundengegner hat die deutsche U21 noch eine Rechnung offen. Ein Sieg gegen Tschechien am Sonntag würde die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen.

Die deutsche U21 kann nach ihrem EM-Auftaktsieg gegen Slowenien bereits gegen Tschechien für den Viertelfinaleinzug sorgen.

Noch im Jubel über ihren 3:0-Auftakterfolg gegen Slowenien richtete die deutsche U21-Nationalmannschaft den Blick auf den zweiten EM-Gegner in Gruppe B . In Dunajská Streda geht es am Sonntag (21 Uhr) gegen Tschechien wahrscheinlich schon um den Einzug ins EM-Viertelfinale.

Mit Sieg gegen Tschechien im Viertelfinale

Mit einem Sieg im Südwesten der Slowakei würde die deutsche U21 das Tor zur Runde der letzten Acht weit aufstoßen - oder sogar durchschreiten, sofern England vorher nicht gegen Slowenien verliert.

An diesem Etappenziel war die Elf von Cheftrainer Antonio Di Salvo bei der EM 2023 noch kläglich gescheitert. Schuld daran war auch eine 1:2-Niederlage im zweiten Vorrundenmatch - gegen Tschechien. Besonders kurios: Auch der dritte deutsche Gruppengegner ist im Zwei-Jahres-Vergleich identisch. Mit einem 0:2 gegen den späteren Europameister England endete damals die Mission Titelverteidigung der deutschen Elf, die mit einem 1:1 gegen Israel ins Turnier gestartet war.

Unangenehmes Wiedersehen für Eric Martel

"Mit den Tschechen haben wir vor zwei Jahren schon mal Erfahrung gemacht", rief Di Salvo gleich wieder in Erinnerung:

Das war damals eine Mannschaft, die sehr aggressiv und konterstark war. Das zeichnet sie auch diesmal aus. „ U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo

DFB-Kapitän Eric Martel wurde 2023 gegen Tschechien beim Stand von 0:1 zur Pause eingewechselt. Die Niederlage konnte der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln nicht mehr abwenden. "Im letzten Zyklus haben wir gegen die Tschechen verloren", fiel auch dem 23-Jährigen sofort wieder ein:

Sie sind ähnlich wie die Slowenen sehr hart in den Zweikämpfen und vielleicht auch mal ein bisschen link. Das wird ein ekliges Spiel für uns. „ U21-Kapitän Eric Martel

Die Zweikampfführung war in diesen Tagen ein Thema im deutschen Team. Beim Auftakt gegen die Slowakei war Di Salvos Mannschaft vom Anpfiff weg im Spiel. Zwischen den ersten beiden Treffern von Dreifach-Torschütze Nick Woltemade in der 19. und 42. Minute war die deutsche U21 oft aber nur zweiter Sieger in den Duellen mit den physisch unterlegenen Slowenen, die sich so mehrere Chancen erarbeiten konnten.

"Da sind wir nicht mehr so kompakt gewesen und konnten den Gegner nicht so unter Druck setzen. Slowenien hat es dann einige Male richtig gut gemacht", merkte Di Salvo kritisch an. Spielführer Martel gab zu bedenken, dass man sich eine ähnliche Herangehensweise gegen Top-Mannschaften "nicht erlauben" könne.

Auch Tschechiens Nachwuchs durchlebt ein Déjà-vu in Sachen Gruppenkonstellation. Wie schon 2023 (0:2) setzte es auch diesmal eine 1:3 (0:1)-Auftaktniederlage gegen England. Vor dem Wiedersehen mit der deutschen U21 überwiegt ein Gefühl: Gegen die jungen "Three Lions" war definitiv mehr drin.

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Daniel Fila von Serie-A-Absteiger FC Venedig in der 51. Minute witterte Tschechien Morgenluft. Eine echte Druckphase konnte die Elf von Michal Bílek jedoch nicht erzeugen.

"England hatte nicht so viele klare Torchancen, wie wir vielleicht erwartet hätten. Sie hatten zwar viel Ballbesitz, aber oft nur in der eigenen Hälfte. Es waren Momente, in denen wir ihnen wehtun mussten. Stattdessen haben wir ein Tor kassiert", ärgerte sich Mittelfeldspieler Kryštof Daněk. Der Österreich-Legionär ist einer von vier Spielern, die schon 2023 zum Kader gehörten. "Jetzt ist es ein Spiel um alles, und wir müssen alles geben", machte er die Ansage.

Gegen Deutschland setzt Tschechien auch auf den Quasi-Heimvorteil im Nachbarland. Gegen England hatte der Anhang für Heimspiel-Atmosphäre gesorgt.

Ich glaube, dass die Fans wieder zahlreich kommen und für Stimmung sorgen werden. Und ich glaube auch an unseren Sieg. „ Filip Prebsl, tschechischer Verteidiger