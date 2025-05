Turn-EM in Leipzig: Dunkel holt Barren-Gold, Eder Bronze

Nächste Überraschung bei der Turn-EM in Leipzig: Der Erfurter Nils Dunkel hat sich im Barrenfinale zum Europameister gekürt. Der 28-Jährige sicherte sich in der Messehalle 1 mit 13.900 Punkten Gold, Teamkollege Timo Eder holte mit 13.700 Punkten Bronze. Silber ging an Ian Raubal (13.766 Punkte) aus der Schweiz.

Turn-EM in Leipzig: Doch noch die ersehnte Medaille für Dunkel

Dunkel war als Achter, Eder als Sechster der Qualifikation in den Endkampf eingezogen. Dunkel holte am letzten Wettkampftag damit doch noch eine Medaille bei der Heim-EM, nachdem er mit der Männermannschaft am Dienstag einen überraschend starken vierten Platz belegt hatte, am Podest aber knapp vorbeigeschrammt war.