Triathlon-WM:Tanja Neubert überrascht mit Rang drei in Marbella
Bei der Triathlon-WM in Marbella hat Tanja Neubert für eine Überraschung gesorgt: Die Triathletin holte über die Halbdistanz Rang drei. Der Sieg ging an Lucy Charles-Barclay (GBR).
Tanja Neubert hat bei der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft für eine große Überraschung gesorgt. Die 25 Jahre alte deutsche Triathletin schaffte es als Dritte aufs Podest. Sie feierte damit ihren bisher größten Erfolg in ihrem zweiten Rennen über die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen.
Neubert: Olympia 2028 im Visier
Schon weit vor der Ziellinie klatschte Neubert mit den Zuschauern an der Costa del Sol ab, nachdem sie auf der Laufstrecke aufgeholt hatte.
Ihr Augenmerk will Neubert, die in Erlangen geboren wurde, aber weiter auch auf die kürzeren Strecken richten. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.
Nur zwei waren in Marbella schneller
Neubert musste sich lediglich den beiden Weltklasse-Athletinnen Lucy Charles-Barclay und Taylor Knibb geschlagen geben. Die 32 Jahre alte Britin und die 27 Jahre alte Amerikanerin hatten erst vor knapp einem Monat bei der Ironman-WM auf Hawaii lange das Rennen bestimmt, mussten dann aber beide völlig überhitzt aufgeben.
Diesmal brachen sie nicht ein. Für Charles-Barclay war es der zweite WM-Triumph über die Halbdistanz. 2021 hatte sie erstmals diesen Titel geholt. In den nachfolgenden drei Jahren triumphierte Knibb.
Laura Philipp fehlte wegen erkranktem Hund
Einen deutschen Podestplatz hatte es zuletzt 2018 durch die mittlerweile zurückgetretene Anne Haug (3.) gegeben. Im Jahr davor hatte es Laura Philipp auf den Bronzerang geschafft. Die Ex-Ironman-Weltmeisterin aus Heidelberg verzichtete auf einen Start in Marbella, weil es ihrem Hund nicht gut geht.
Neubert war als Zehnte aus dem Wasser gekommen, mit einem Rückstand von über zwei Minuten auf die Führende Charles-Barclay. Nach der anspruchsvollen, teils malerischen Radstrecke war sie gute sechseinhalb Minuten hinter der nun führenden Knibb. "Die Abfahrten waren ein bisschen beängstigend", sagte Neubert. Auf Rang drei fehlten Neubert knapp drei Minuten. Und die holte die Athletin schnell in ihrer Paradedisziplin auf.
Trainer Justus mit Rang drei zufrieden
"Der Fokus war immer aufs Podium", sagte ihr Trainer Steffen Justus im Livestream der ARD. Angesichts der kurzen Vorbereitung mit nur drei Wochen auf dem Zeitfahrrad kommentierte der Ex-Triathlet:
