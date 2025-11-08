Triathlon-WM: Tanja Neubert überrascht mit Rang drei in Marbella

Bei der Triathlon-WM in Marbella hat Tanja Neubert für eine Überraschung gesorgt: Die Triathletin holte über die Halbdistanz Rang drei. Der Sieg ging an Lucy Charles-Barclay (GBR).

Tanja Neubert überrascht mit Rang drei im Ziel in Marbella. Quelle: IMAGO / Ingo Kutsche

Tanja Neubert hat bei der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft für eine große Überraschung gesorgt. Die 25 Jahre alte deutsche Triathletin schaffte es als Dritte aufs Podest. Sie feierte damit ihren bisher größten Erfolg in ihrem zweiten Rennen über die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen.

Neubert: Olympia 2028 im Visier

Schon weit vor der Ziellinie klatschte Neubert mit den Zuschauern an der Costa del Sol ab, nachdem sie auf der Laufstrecke aufgeholt hatte.

Ich habe dran geglaubt, dass ich schnell laufen und mein eigenes Rennen machen kann. Ich bin sehr happy. „ Tanja Neubert

Ihr Augenmerk will Neubert, die in Erlangen geboren wurde, aber weiter auch auf die kürzeren Strecken richten. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.

Eine Ironman-WM voller Überraschungen: Solveig Lövseth feiert bei ihrer Hawaii-Premiere gleich den Sieg. Titelverteidigerin Laura Philipp darf sich über Platz 3 freuen - auch weil vor ihr liegende Siegkandidatinnen ausfallen. 12.10.2025 | 1:24 min

Nur zwei waren in Marbella schneller

Neubert musste sich lediglich den beiden Weltklasse-Athletinnen Lucy Charles-Barclay und Taylor Knibb geschlagen geben. Die 32 Jahre alte Britin und die 27 Jahre alte Amerikanerin hatten erst vor knapp einem Monat bei der Ironman-WM auf Hawaii lange das Rennen bestimmt, mussten dann aber beide völlig überhitzt aufgeben.

Diesmal brachen sie nicht ein. Für Charles-Barclay war es der zweite WM-Triumph über die Halbdistanz. 2021 hatte sie erstmals diesen Titel geholt. In den nachfolgenden drei Jahren triumphierte Knibb.

Der überraschende neue Ironman-Weltmeister heißt Casper Stornes aus Norwegen. Titelverteidiger Patrick Lange aus Deutschland war ohne Chance. 14.09.2025 | 21:26 min

Laura Philipp fehlte wegen erkranktem Hund

Einen deutschen Podestplatz hatte es zuletzt 2018 durch die mittlerweile zurückgetretene Anne Haug (3.) gegeben. Im Jahr davor hatte es Laura Philipp auf den Bronzerang geschafft. Die Ex-Ironman-Weltmeisterin aus Heidelberg verzichtete auf einen Start in Marbella, weil es ihrem Hund nicht gut geht.

Neubert war als Zehnte aus dem Wasser gekommen, mit einem Rückstand von über zwei Minuten auf die Führende Charles-Barclay. Nach der anspruchsvollen, teils malerischen Radstrecke war sie gute sechseinhalb Minuten hinter der nun führenden Knibb. "Die Abfahrten waren ein bisschen beängstigend", sagte Neubert. Auf Rang drei fehlten Neubert knapp drei Minuten. Und die holte die Athletin schnell in ihrer Paradedisziplin auf.

Trainer Justus mit Rang drei zufrieden

"Der Fokus war immer aufs Podium", sagte ihr Trainer Steffen Justus im Livestream der ARD. Angesichts der kurzen Vorbereitung mit nur drei Wochen auf dem Zeitfahrrad kommentierte der Ex-Triathlet:

Kann man sich nicht beschweren. Wir machen das aus Spaß mit. Wenn alles läuft, dann kann sie halt einen raushauen. „ Steffen Justus, Triathlon-Trainer

Keine Titelverteidigung, aber ein Podestplatz: Triathletin Laura Philipp ist bei der Ironman-WM Dritte geworden. Das Rennen wird nicht nur wegen der Überraschungssiegerin in Erinnerung bleiben. 12.10.2025 | 19:00 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.