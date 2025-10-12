Ironman auf Hawaii: Norwegerin Lovseth neue Weltmeisterin

Drama bei der Ironman-WM auf Hawaii: In einem denkwürdigen Rennen müssen die beiden Führenden kurz vor dem Ziel aufgeben. Solveigh Løvseth gewinnt, Laura Philipp wird Dritte.

Keine Titelverteidigung, aber ein Podestplatz: Triathletin Laura Philipp ist bei der Ironman-WM Dritte geworden. Das Rennen wird nicht nur wegen Überraschungssiegerin Solveig Løvseth in Erinnerung bleiben (Archivbild). 12.10.2025 | 19:00 min

Titelverteidigerin Laura Philipp hat sich bei der Ironman-WM auf Hawaii auf den letzten Metern einen Podestplatz gesichert. Die eigentlich schon abgeschlagene 38-Jährige kam nach einer dramatischen Endphase beim Jahreshöhepunkt auf Rang drei.

Dramatisches Rennen auf Hawaii

Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen hatte sie bei extremer Hitze einen Rückstand von neun Minuten auf Überraschungs-Siegerin Solveig Løvseth aus Norwegen.

"Es war für mich der härteste Tag, den ich je hatte", sagte Philipp nach dem denkwürdigen Triathlon-Rennen in der ARD: "Es war sehr warm, ich wurde richtig durchgekocht. Ich bin froh, dass ich durchgehalten habe."

Es wurde nur härter, härter und härter. Was da draußen passiert ist, ist noch nicht so oft passiert in einem Rennen. „ Triathletin Laura Philipp

Knibb bricht kurz vor dem Ziel zusammen

Die eigentlich schon wie die Gewinnerin aussehende US-Amerikanerin Taylor Knibb war drei Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen und musste ärztlich versorgt werden. Dramatische Bilder beim härtesten Triathlon-Rennen der Welt.

Gut zehn Kilometer zuvor war auch deren erste Verfolgerin Lucy Charles-Barclay aus Großbritannien von ihrem Ehemann aus dem Rennen genommen worden, nach dem sie bei Temperaturen von 30 Grad und extremer Luftfeuchtigkeit sichtlich benommen über die Straßen von Kailua-Kona getorkelt war.

Der überraschende neue Ironman-Weltmeister heißt Casper Stornes aus Norwegen. Titelverteidiger Patrick Lange aus Deutschland war ohne Chance. 14.09.2025 | 21:26 min

Løvseth feiert ersten Sieg auf Hawaii

Rookie Løvseth nutzte die Chance und krönte ihr starkes Rennen mit ihrem Premierentitel. Nur 35 Sekunden dahinter landete die Britin Katrina Matthews auf Rang zwei.

Philipp war nach ihrem Vorjahres-Triumph in Nizza mit dem Ziel Titelverteidigung angetreten, doch in den Kampf um die Krone konnte sie nie wirklich eingreifen. In der Endphase kam die Heidelbergerin durch die Ausfälle nach vorne, damit stand zum siebten Mal in Serie eine Deutsche bei der WM auf dem Podest.

Philipp nach Schwimmen aussichtsreich im Rennen

Philipp absolvierte für ihre Verhältnisse ein starkes Schwimmen. Sie stieg zwar sechseinhalb Minuten nach Charles-Barclay aus dem Wasser, konnte aber mit vielen Topathletinnen gemeinsam aufs Rad steigen.

Dort arbeitete sie sich bis auf Platz vier nach vorne, ließ aber nach vorne die Lücke auf über 14 Minuten aufreißen. Anders als gewohnt konnte Philipp auch im Laufen nicht entscheidend Zeit gutmachen.

2026 wieder Frauen und Männer auf Hawaii

Für die Frauen war es der letzte Solo-Auftritt am Sehnsuchtsort Hawaii, ab dem kommenden Jahr gibt es auf Big Island wieder einen gemeinsamen Renntag mit den Männern.

