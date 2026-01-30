Australian Open: Alcaraz zu stark:Zverev verpasst Finale von Melbourne
von Sylvia Warnke
|
Alexander Zverev hat das Finale der Australian Open verpasst. Der deutsche Tennisstar unterlag dem Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Das ZDF berichtet im Mittagsmagazin vom 30. Januar 2026 über das Thema.
Thema