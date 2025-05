Zverev-Flieger vor French Open von Blitz getroffen

Alexander Zverev ist in Hamburg im Achtelfinale gegen den Franzosen Alexandre Müller ausgeschieden. Der Tennisprofi wirkte angeschlagen und kraftlos.

Zverev: Blitzeinschlag "wirkte ziemlich lustig"

Zverev, der mit einigen anderen Profis vom Tennis-Turnier in seiner Geburtsstadt in die französische Hauptstadt reisen wollte, machte sich aber keine großen Sorgen. Zverev meinte: "Es wirkte ziemlich lustig, denn es gab nur ein kleines Geräusch, kein richtiges Wackeln oder so."