Billie Jean King Cup: Deutschen Tennis-Frauen droht der Abstieg

Deutschlands Tennisspielerinnen stehen nach einer unerwarteten Niederlage im Billie Jean King Cup vor dem Abstieg. Die DTTB-Frauen unterlagen Außenseiter Türkei.

Eva Lys schlägt im Billie Jean King Cup 2025 den Ball zurück. Gegen die Türkei verlor Lys ihr Einzel und läutete so die Niederlage ein. Quelle: Imago/ Hasenkopf

Große Enttäuschung statt Heimerfolg: Deutschlands Tennisspielerinnen stehen nach einer unerwarteten Niederlage im Billie Jean King Cup vor dem Abstieg. In den Playoffs verlor die DTB-Auswahl gegen die Außenseiterinnen aus der Türkei mit 1:2 Siegen. Wenn das Team vom Bosporus am Samstag auch gegen Belgien gewinnt, dann sind die Deutschen um Eva Lys und Ella Seidel 2026 im wichtigsten Mannschaftsevent nicht mehr dabei.

Seidel hatte mit einem souveränen 6:1, 6:1 gegen Berfu Cengiz stark begonnen. Dann aber verlor Deutschlands Topspielerin Lys überraschend mit 2:6, 6:4, 0:6 gegen Zeynep Sonmez. Im entscheidenden Doppel unterlagen schließlich Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier gegen Sonmez/Ayla Aksu mit 6:2, 2:6, 4:6.

Debütantin Seidel stark - Lys und Doppel schwach

Der Tennistag auf der beschaulichen Anlage des TC Ismaning ging gut los: Die erst 20 Jahre alte Seidel jubelte in ihrem ersten Match beim Billie Jean King Cup schon nach 57 Minuten.

Carlos Alcaraz hat bei den ATP-Finals sein drittes Spiel gewonnen. Dank des 6:4 und 6:1 gegen Lorenzo Musetti bleibt er bis ins neue Jahr auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste. 14.11.2025 | 0:59 min

Dann folgte die Enttäuschung: Lys (23) kam mit dem druckvollen Auftritt von Sonmez nicht zurecht und gab gleich acht ihrer zwölf Aufschlagspiele ab. Sie erkämpfte sich zwar den zweiten Satz - im entscheidenden Durchgang aber setzte es nach zwei Stunden mit dem 0:6 die Höchststrafe. Sonmez rangiert als 113. der Weltrangliste zwar 73 Plätze hinter Lys. Sie hatte aber in diesem Jahr schon in Wimbledon ein kleines Tennis-Märchen geschrieben, als sie als erste Türkin in der Open Era in die dritte Runde eines Grand Slams eingezogen war.

Wenn Belgien verliert, steigt Deutschland ab

Und im Doppel, in dem die kurzfristig am Rücken verletzte Topspielerin Laura Siegemund schmerzlich vermisst wurde, kam es noch schlimmer: Friedsam und Niemeier konnten ihre Dominanz vom ersten Satz nicht halten und unterlagen.

Gabriele Lucke galt als eine der besten Tennisspielerinnen der DDR. Doch das Polit-System verhinderte eine große Karriere. 10.11.2025 | 1:30 min

Nun müssen die Deutschen am Samstag auf einen Sieg der Belgierinnen gegen die Türkei hoffen. Tritt dieser ein, dann haben sie am Sonntag bei einem eigenen Erfolg über Belgien noch die Chance, den Abstieg zu vermeiden.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.