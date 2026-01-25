Sieg gegen Cerúndolo:Zverev zieht souverän ins Viertelfinale ein
Alexander Zverev hat das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Das 6:2, 6:4, 6:4 gegen Francisco Cerúndolo war sein vierter starker Auftritt nacheinander.
