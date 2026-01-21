  3. Merkliste
Australian Open: Zverev zufrieden: "Das Level war heute da"

Drittrunden-Einzug bei Australian Open:Zverev zufrieden: "Das Level war heute da"

|
Alexander Zverev

Nach seinem Sieg gegen Alexandre Müller zeigt sich Alexander Zverev zufrieden und erklärt, was er in Runde drei gegen Cameron Norrie erwartet.

Quelle: Reuters

