Drittrunden-Einzug bei Australian Open:Zverev zufrieden: "Das Level war heute da"
|
Nach seinem Sieg gegen Alexandre Müller zeigt sich Alexander Zverev zufrieden und erklärt, was er in Runde drei gegen Cameron Norrie erwartet.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Thema