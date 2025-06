Tennis in Suttgart: Engel erstmals in einem ATP-Viertelfinale

Tennis in Stuttgart : Engel erreicht erstmals ein ATP-Viertelfinale

12.06.2025 | 12:51 |

Justin Engel steht erstmals in seiner Karriere in einem ATP-Viertelfinale. Der 17-jährige Tennisprofi schlug den an Nummer 7 gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen mit 6:4, 6:4.