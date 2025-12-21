Silber-Handballerinnen: "Verdienen es, diese Präsenz zu haben"

Silber-Handballerinnen im sportstudio:"Wir verdienen es, diese Präsenz zu haben"
von Ullrich Kroemer
WM-Stars Katharina Filter und Aimée von Pereira machen sich im sportstudio für mehr Sichtbarkeit des Frauen-Handballs stark. Trainer Gaugisch deutete eine Vertragsverlängerung an.
Die Silbermedaille haben Deutschlands Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden hart erkämpft und gebührend bejubelt. Doch die Phase, die nun folgt, ist mindestens ebenso wichtig: den Erfolg auch für den Frauen-Handball zu nutzen und die Sportart populärer zu machen. Zum Beispiel durch Auftritte wie den von Torhüterin Katharina Filter, Abwehrchefin Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch im aktuellen sportstudio an diesem Samstagabend.
Bei jedem Auftritt sahen Zehntausende in den Hallen sowie ein Millionenpublikum vor den TV-Geräten zu, wie die DHB-Auswahl über sich hinauswuchs und erstmals seit 2003 auch wieder große Gegner wie Brasilien und Frankreich in den entscheidenden Partien schlug. "Wir haben Riesenschritte gemacht und endlich den Viertelfinal-Fluch besiegt", sagte Keeperin Katharina Filter.
DHB-Keeperin Filter: "Wir haben gezeigt, dass wir da sind"
Das gelang eindrucksvoll. "Man sieht, dass eine Entwicklung im handballerischen Sinne stattfindet", lobte Gaugisch. "Wenn wir so arbeiten und Handball spielen, sind wir auch schwer zu schlagen." Das sei keine Garantie für die Zukunft, "aber durch das, was wir gemacht haben, haben wir einen guten Weg eingeschlagen".
Das wird durch den Erfolg endlich auch von der Öffentlichkeit honoriert. Bislang standen die Frauen stets im Schatten des erfolgreicheren Männerteams. Doch nun muss die Mannschaft von Männer-Bundestrainer Alfred Gislason bei der Europameisterschaft im Januar erst einmal gleichziehen.
"Wir haben schon viel erreicht. Allein schon, für wieviel Spaß wir bei den Zuschauern sorgen können, wie viele sich für unseren Sport begeistern", freute sich Filter.
Wie viele Spitzenspielerinnen stehen Katharina Filter und Aimée von Pereira in Dänemark unter Vertrag, wo zahlreiche Spiele im Free-TV übertragen werden, wie die zweikampfstarke Spielerin betont. "Das würden wir uns auch in Deutschland wünschen und wäre wichtig", sagte die Hamburgerin Aimée von Pereira.
Gaugisch: "Ganz unspektakulär weitermachen"
Dazu braucht es Konstanz und weitere Erfolge. Bundestrainer Gaugisch hatte nach dem Turnier zunächst offengelassen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird.
Nun sagte er im ZDF:
Das Jahr sei "schwer" gewesen, "weil es als Bundestrainer nicht so viele Highlights und Möglichkeiten gibt, das zu tun, was man liebt - und das ist auf dem Platz, in den Spielen".
Doch das so erfolgreiche Turnier entschädigte den 51-Jährigen. "Diese drei Wochen haben mental gefordert und waren mit unheimlicher Zufriedenheit verbunden. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam war überragend", so Gaugisch. "Wir haben noch zwei, drei Dinge zu klären, werden uns zusammensetzen und das ganz unspektakulär weitermachen", kündigte er an.
Eine konkrete Anfrage aus dem Männerbereich, wie berichtet wurde, gebe es nicht. "Da ist nix dran", kommentierte der Deutsch- und Sportlehrer Gaugisch. Gute Nachrichten für die deutschen Frauen und die gesamte Sportart, um die gemeinsame Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Handball
Nach Silber bei der Weltmeisterschaft:Warum die DHB-Frauen in eine goldige Zukunft blicken dürfenvon Erik Eggersmit Video4:57
DHB-Frauen im Handball-WM-Finale:Deutschland und der große Traum vom Titelvon Erik Eggersmit Video4:51
Torfrau Filter überragt:Deutschland steht im Finale der Handball-WMmit Video4:51
Handball-WM der Frauen - Halbfinale:Frankreich - Deutschland: Abwehrschlacht in Sichtvon Erik Eggersmit Video1:44