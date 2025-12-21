Silber-Handballerinnen: "Verdienen es, diese Präsenz zu haben"

WM-Stars Katharina Filter und Aimée von Pereira machen sich im sportstudio für mehr Sichtbarkeit des Frauen-Handballs stark. Trainer Gaugisch deutete eine Vertragsverlängerung an.

Was bringt den deutschen Handballerinnen Silber bei der WM? Darüber sprechen Katharina Filter, Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch mit Jochen Breyer. 20.12.2025 | 16:59 min

Die Silbermedaille haben Deutschlands Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden hart erkämpft und gebührend bejubelt. Doch die Phase, die nun folgt, ist mindestens ebenso wichtig: den Erfolg auch für den Frauen-Handball zu nutzen und die Sportart populärer zu machen. Zum Beispiel durch Auftritte wie den von Torhüterin Katharina Filter, Abwehrchefin Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch im aktuellen sportstudio an diesem Samstagabend.

Bei jedem Auftritt sahen Zehntausende in den Hallen sowie ein Millionenpublikum vor den TV-Geräten zu, wie die DHB-Auswahl über sich hinauswuchs und erstmals seit 2003 auch wieder große Gegner wie Brasilien und Frankreich in den entscheidenden Partien schlug. "Wir haben Riesenschritte gemacht und endlich den Viertelfinal-Fluch besiegt", sagte Keeperin Katharina Filter.

Das hat eine sehr große Bedeutung für uns gehabt. Wir wollten vor allem bei dieser Heim-WM zeigen, dass wir diesen Fluch brechen können. „ Katharina Filter

So lief die Handball-WM für Torhüterin Katharina Filter, Abwehrspezialistin Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch. 20.12.2025 | 1:51 min

DHB-Keeperin Filter: "Wir haben gezeigt, dass wir da sind"

Das gelang eindrucksvoll. "Man sieht, dass eine Entwicklung im handballerischen Sinne stattfindet", lobte Gaugisch. "Wenn wir so arbeiten und Handball spielen, sind wir auch schwer zu schlagen." Das sei keine Garantie für die Zukunft, "aber durch das, was wir gemacht haben, haben wir einen guten Weg eingeschlagen".

Das wird durch den Erfolg endlich auch von der Öffentlichkeit honoriert. Bislang standen die Frauen stets im Schatten des erfolgreicheren Männerteams. Doch nun muss die Mannschaft von Männer-Bundestrainer Alfred Gislason bei der Europameisterschaft im Januar erst einmal gleichziehen.

"Wir haben schon viel erreicht. Allein schon, für wieviel Spaß wir bei den Zuschauern sorgen können, wie viele sich für unseren Sport begeistern", freute sich Filter.

Wir haben dadurch mehr Handballerinnen dazubekommen und gezeigt, dass wir da sind und es verdienen, diese Präsenz zu haben. „ Katharina Filter

Wie viele Spitzenspielerinnen stehen Katharina Filter und Aimée von Pereira in Dänemark unter Vertrag, wo zahlreiche Spiele im Free-TV übertragen werden, wie die zweikampfstarke Spielerin betont. "Das würden wir uns auch in Deutschland wünschen und wäre wichtig", sagte die Hamburgerin Aimée von Pereira.

Wir haben gezeigt, wie geil Frauenhandball ist. Ich hoffe, dass das in Deutschland angekommen ist und weitergeführt wird. „ Aimée von Pereira

Die deutsche Torfrau Katharina Filter über die herausragende Leistung der DHB-Handballerinnen bei der WM und das anstehende Finale gegen Olympiasieger Norwegen. 13.12.2025 | 3:34 min

Gaugisch: "Ganz unspektakulär weitermachen"

Dazu braucht es Konstanz und weitere Erfolge. Bundestrainer Gaugisch hatte nach dem Turnier zunächst offengelassen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird.

Nun sagte er im ZDF:

Mir macht es viel Spaß mit der Mannschaft. Aber über das Jahr, wie das für mich persönlich war mit den vielen Momenten, wo ich eben nicht auf der Platte war, darüber müssen wir uns unterhalten. „ Markus Gaugisch

Das Jahr sei "schwer" gewesen, "weil es als Bundestrainer nicht so viele Highlights und Möglichkeiten gibt, das zu tun, was man liebt - und das ist auf dem Platz, in den Spielen".

Kapitänin Antje Döll und Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem knapp verlorenen WM-Finale gegen Norwegen im Interview mit ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger. 14.12.2025 | 4:39 min

Doch das so erfolgreiche Turnier entschädigte den 51-Jährigen. "Diese drei Wochen haben mental gefordert und waren mit unheimlicher Zufriedenheit verbunden. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam war überragend", so Gaugisch. "Wir haben noch zwei, drei Dinge zu klären, werden uns zusammensetzen und das ganz unspektakulär weitermachen", kündigte er an.

Eine konkrete Anfrage aus dem Männerbereich, wie berichtet wurde, gebe es nicht. "Da ist nix dran", kommentierte der Deutsch- und Sportlehrer Gaugisch. Gute Nachrichten für die deutschen Frauen und die gesamte Sportart, um die gemeinsame Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.