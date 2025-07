Der lange Weg zurück auf den Platz

Ihr erstes Spiel absolvierte sie am Freitag bei der 1:3-Testspielniederlage des FC Bayern München gegen Newcastle United, bei der sie eine Halbzeit mitwirkte. Auf die Frage von sportstudio-Moderator Jochen Breyer, ob sie wieder Vertrauen in ihr Knie habe, sagte Oberdorf: "Auf jeden Fall. Gestern im Spiel hatte ich einen extrem harten Pressball."

Gemeinsame Fußball-Anfänge im Garten

Gerade in schwierigen Karrieresituationen sei es wichtig jemanden zu haben, der "relativ schnell ein Gefühl dafür hat, was in dem anderen vorgeht", sagte Fußball-Profi Tim Oberdorf, der zusammen mit seiner Schwester Gast im sportstudio war und vor einem Jahr mit Fortuna Düsseldorf dramatisch in der Relegation zur Fußball-Bundesliga gescheitert ist. "Und dann fängt man natürlich an, darüber zu quatschen, weil man ja auch dadurch, dass man den gleichen Beruf ausübt, ähnliche Strukturen hat und ähnliche Gedanken dann auch häufig hat."