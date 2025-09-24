Snowboarderin Ramona Hofmeister hat sich eine Fraktur am Sprunggelenk zugezogen und fällt länger aus. Die Olympia-Teilnahme der mehrfachen Gesamtweltcupsiegerin ist in Gefahr.

Ramona Hofmeister hat sich im Snowboard-Training eine schwere Verletzung zugezogen (Archivbild). Quelle: dpa / Fabian Strauch

Der deutschen Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister droht das Saison- und damit Olympia-Aus. Die Oberbayerin erlitt bei einem Trainingssturz in Zermatt in der Schweiz eine Sprunggelenkfraktur.

Ja, das ist ein Rückschlag, aber ich habe die Umstände akzeptiert. „ Ramona Hofmeister

Noch keine Prognose zur Ausfallzeit

Eine konkrete Prognose über die Ausfallzeit wurde nicht kommuniziert. Bundestrainer Paul Marks sagte: "Wie es weitergeht, werden wir erst sagen können, wenn die Verletzung abgeheilt ist. Ob das dann bedeutet, dass sie diese Saison wieder starten kann, werden wir sehen."

Hofmeister war im deutschen Snowboard-Team die größte Hoffnungsträgerin auf eine Medaille bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Sie hatte von 2020 bis 2024 viermal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen und war im vorigen Winter Zweite geworden.

Bislang eine Olympia-Medaielle für Hofmeister

Hofmeister hatte 2018 in Pyeongchang die Bronzemedaille geholt. Vier Jahre später in Peking war sie als Topfavoritin schon im Viertelfinale ausgeschieden und enttäuschende Fünfte geworden.

Die Winterspiele in Norditalien stehen vom 6. bis 22. Februar auf dem Programm, schon am 8. Februar sind die Parallel-Wettkämpfe dran. Die Weltcup-Saison beginnt für die Alpin-Snowboarder Anfang Dezember in China.

