Remco Evenepoel hat auch bei der Radsport-EM triumphiert und ein historisches Triple komplettiert. Der Belgier hält nun alle drei Titel in den wichtigsten Zeitfahr-Wettbewerben.

Nach Olympiasieg und WM-Titel holte sich Remco Evenepoel auch bei der EM im Zeitfahren den Sieg. Quelle: IMAGO/Photo News

Der belgische Radsport-Star Remco Evenepoel hat das historische Zeitfahr-Triple geschafft und sich nach Olympia- und WM-Gold auch den Europameistertitel gesichert. Der künftige Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe setzte sich im französischen Étoile-sur-Rhone nach 24 Kilometer überlegen in 28:26 Minuten mit 43 Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen Weltmeister Filippo Ganna (Italien) durch.

Es war ein durchaus kniffliges Zeitfahren. In den Ecken ist es schwierig gewesen, das Rad zu kontrollieren, aber ich habe es insgesamt ganz gut hinbekommen. „ Remco Evenepoel

Bronze ging an den Dänen Niklas Larsen (+1:08 Minuten). Max Walscheid (Neuwied) wurde Zwölfter (+2:02), Miguel Heidemann (Trier) kam auf Platz 21 (+3:27).

Evenepoel überholt Ex-Sieger Küng

Drei Tage nach seiner Bronzemedaille im schweren Straßenrennen der WM in Ruanda, wo er zuvor das Einzelzeitfahren gewonnen hatte, zeigte Evenepoel keine Zeichen von Müdigkeit und flog förmlich über die bis auf das Finalstück flache Strecke.

Schon bei der Rennhälfte überholte er den eine Minute vor ihm gestarteten Schweizer Stefan Küng, der den Wettbewerb bei der EM 2020 und 2021 gewonnen hatte.

Das Straßenrennen der Männer bei der Radsport-WM in Ruanda re-live. 28.09.2025 | 96:20 min

Evenepoel unterstrich damit seinen Status als bester Zeitfahrer seiner Generation. In Ruanda war er zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden, allerdings in einem fast doppelt so langen und hügeligen Rennen.

2024 hatte Evenepoel in Paris Olympia-Gold geholt. Den EM-Titel hatte er sich schon einmal 2019 als 19-Jähriger gesichert, nun gelangen ihm die drei Erfolge als erstem Fahrer in Serie.

Am Sonntag Gelegenheit für Evenepoel zur Revanche

Am kommenden Sonntag erhält Evenepoel die Gelegenheit zur Revanche für das WM-Straßenrennen, in dem er am vergangenen Sonntag mit großem Abstand hinter dem Slowenen Tadej Pogacar Zweiter geworden war.

Neben Evenepoel und Pogacar ist auch der zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard am Start.

Das Einzelzeitfahren der Männer bei der Radsport-WM in Ruanda re-live. Kommentiert von Andreas Kürten und Denise Schindler. 21.09.2025 | 197:07 min

Weltmeisterin Reusser gewinnt auch bei EM

Ein Double gab's bei den Frauen. Hier gewann Ruanda-Weltmeisterin Marlen Reusser aus der Schweiz den EM-Titel. Die 34-Jährige setzte sich nach 24 Kilometer in 33:06 Minuten souverän mit 49 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Mie Björndal Ottestad durch und holte zum vierten Mal das Sternenbanner-Trikot.

Beste Deutsche war Lisa Klein, Bahn-Olympiasiegerin von Tokio, auf Platz 16 mit 2:38 Minuten Rückstand.

