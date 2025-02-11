Para-Ski-WM in Maribor: Forster beendet WM mit Slalom-Gold

Para-Ski-Alpin in Maribor:Forster beendet WM mit Slalom-Gold
Anna-Lena Forster hat bei der Para-Ski-WM in Maribor Gold in der sitzenden Klasse im Slalom gewonnen. Es ist ihr vierter Titel nacheinander in dieser Disziplin.
Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat ihren Goldlauf im Slalom zum Abschluss der Para-Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor fortgesetzt. Die Monoskifahrerin sicherte sich in ihrer Paradedisziplin nach einer Aufholjagd den vierten Titel nacheinander. Seit 2019 ist Forster im WM-Slalom ungeschlagen.
Forster mit Aufholjagd
Nach dem ersten Lauf lag Forster in der sitzenden Klasse noch mit 0,66 Sekunden Rückstand auf die Führende Audrey Pascual Seco aus Spanien auf Rang vier. Im entscheidenden Durchgang zeigte sich die 29-Jährige aber verbessert und zog letztlich in 2:19,72 Minuten noch an Newcomerin Pascual Seco (+0,95 Sekunden) vorbei.
Es ist Forsters insgesamt zehnter Titel und ihre 19. Medaille bei Weltmeisterschaften.
WM-Bronze für Rieder in der stehenden Klasse
In der stehenden Klasse sicherte sich Anna-Maria Rieder ihre siebte WM-Medaille. Die 24-Jährige fuhr wie bei den Winterspielen in Peking in 2:06,87 Minuten auf Rang drei. Nur die schwedische Dauersiegerin Ebba Aarsjö (2:06,87) und Zhang Mangqiu (2:11,90) aus China waren schneller. Im Riesenslalom hatte Rieder das Podest noch um 44 Hundertstel verpasst.
Damit holten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei den kritisierten Titelkämpfen in Maribor drei Medaillen, darunter eine goldene.
Speedrennen waren abgesagt worden
Die WM war am Samstag erst mit einigen Tagen Verspätung gestartet, da die Speedrennen wegen der hohen Temperaturen und des daraus resultierenden Schneemangels abgesagt werden mussten.
