Sport

Para-Leichtathletik-WM: Jule Roß gewinnt Bronze über 400 Meter

|

Bronzene Überraschung durch Jule Roß bei der WM der Para Leichtathleten in Neu-Delhi. Die 19-Jährige läuft über die 400 Meter mit deutschem Rekord zu Bronze.

Ule Ross aus Deutschland tritt am 2. Oktober 2025 im 400-m-T47-Finale der Frauen während der World Para Athletics 2025 im JLN-Stadion in Neu-Delhi, Indien, an.

Para-Leichtahtletin Jule Roß feiert ihr WM-Bronze.

Quelle: imago

Jule Roß hat bei der WM der Para-Leichtathleten in Neu-Delhi überraschend die sechste deutsche Medaille geholt.

Die 19-Jährige lief in der Startklasse T46 (Armamputation oder vergleichbare Einschränkung der Armfunktion) über 400 Meter deutschen Rekord und sicherte sich in 57,78 Sekunden Bronze. Nur die Brasilianerin Maria Da Silva (56,17) und Anastasija Solowewa (57,63) waren noch schneller.

Roß bereits im Vorlauf mit persönlicher Bestzeit

Für Roß ist es die erste internationale Medaille bei den Erwachsenen: "Ich bin schon im Vorlauf persönliche Bestzeit gelaufen und wusste, dass ich noch was draufpacken kann. Aber dass es für eine Medaille reicht, hätte ich nie geglaubt", sagte sie direkt nach dem Rennen.

Es ist surreal, damit hätte ich nie gerechnet.

WM-Bronzemedaillengewinnerin Jule Roß

Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat damit in Indien bislang jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze geholt. Die Titel hatten Kugelstoßer Niko Kappel und Sprinter Felix Streng gewonnen.

Johannes Floors und Felix Streng (Team Deutschland) sowie Sherman Guity Guity (Costa Rica) nach dem 100-Meter-Finale (T64) bei der Para-WM in Neu-Delhi am 30.09.2025.

Felix Streng siegt im 100-m-Lauf vor Johannes Floors, Niko Kappel gewinnt im Kugelstoßen, Andreas Walser springt zu Bronze: Team D feiert bei der Para-WM einen erfolgreichen Tag.

30.09.2025 | 0:39 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Quelle: SID

