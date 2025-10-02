Para-Leichtathletik-WM:Jule Roß gewinnt Bronze über 400 Meter
Bronzene Überraschung durch Jule Roß bei der WM der Para Leichtathleten in Neu-Delhi. Die 19-Jährige läuft über die 400 Meter mit deutschem Rekord zu Bronze.
Jule Roß hat bei der WM der Para-Leichtathleten in Neu-Delhi überraschend die sechste deutsche Medaille geholt.
Die 19-Jährige lief in der Startklasse T46 (Armamputation oder vergleichbare Einschränkung der Armfunktion) über 400 Meter deutschen Rekord und sicherte sich in 57,78 Sekunden Bronze. Nur die Brasilianerin Maria Da Silva (56,17) und Anastasija Solowewa (57,63) waren noch schneller.
Roß bereits im Vorlauf mit persönlicher Bestzeit
Für Roß ist es die erste internationale Medaille bei den Erwachsenen: "Ich bin schon im Vorlauf persönliche Bestzeit gelaufen und wusste, dass ich noch was draufpacken kann. Aber dass es für eine Medaille reicht, hätte ich nie geglaubt", sagte sie direkt nach dem Rennen.
Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat damit in Indien bislang jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze geholt. Die Titel hatten Kugelstoßer Niko Kappel und Sprinter Felix Streng gewonnen.
