Darts-WM 2026 in London: Max Hopp zurück auf der großen Bühne

Nach mehreren Jahren Pause kehrt Max Hopp zurück ins Rampenlicht des Darts. Mit besonderen Trainingsmethoden hat sich der 29-Jährige zurückgekämpft und will es nun allen beweisen.

Max Hopp will bei der Darts-WM wieder jubeln. Quelle: Imago

Voller Fokus, eine ruhige Hand und den Blick aufs Ziel gerichtet. Beim Darts kommt es auf wenige Millimeter an. Der deutsche Profi Max Hopp trainiert dafür täglich - vor der Darts-Scheibe und auf dem Sportplatz. Nach vier Jahren der Pause tritt Max Hopp wieder bei der Darts-Weltmeisterschaft im "Ally Pally" an.

Nach Verletzungen und mentalen Problemen ist er wieder da: Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp hat seine lange Durststrecke überwunden und sich für die WM in London viel vorgenommen. 11.12.2025 | 2:09 min

Erste Weltmeisterschaft mit 16 Jahren

Dass Hopp Talent hat, war früh klar. Als 12-Jähriger warf er die ersten Pfeile, damals noch in seinem Kinderzimmer. Schnell folgten erste Wettkämpfe und mit 16 Jahren die Weltmeisterschaft im berüchtigten Ally Pally in London.

Doch nicht immer läuft alles nach Plan. Hopp verletzte sich und war mental abgelenkt. Er nahm zwar weiterhin an einigen Wettkämpfen teil, konnte sich aber mehrere Jahre nicht mehr für die Weltmeisterschaft qualifizieren, die jeden Winter stattfindet.

Die Preisgelder der Darts-WM 2026 Sieger: 1.000.000 Pfund

Zweitplatzierter: 400.000 Pfund

Aus im Halbfinale: 200.000 Pfund

Aus im Viertelfinale: 100.000 Pfund

Aus im Achtelfinale: 60.000 Pfund

Aus in der 3. Runde: 35.000 Pfund

Aus in der 2. Runde: 25.000 Pfund

Aus in der 1. Runde: 15.000 Pfund

Insgesamt: 5.000.000 Pfund

Neuroathletisches Training als Schlüssel zum Erfolg

Seit diesem Jahr gehört Hopp international wieder zu den besten Darts-Spielern. Auf der Weltrangliste nimmt er den 96. Platz ein.

Da ich die WM-Qualifikation in den letzten Jahren verpasst habe, ist es für mich eine besondere Rückkehr. Ich habe große Vorfreude. „ Max Hopp über sein Comeback bei der Darts-WM

Der Erfolgsfaktor: Neuroathletisches Training. In den Einheiten wird das Gehirn trainiert, damit der Sportler insgesamt eine bessere Leistung erbringen kann. "Es geht um Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, darum Entscheidungen zu treffen und den Fokus zu behalten", erklärt Hopps Trainer Philipp Gürer.

Hopp trainiert mit spezieller Brille

Ein Beispiel aus dem Training: Bälle fangen und werfen mit der Rasterbrille. Der Dartsspieler sieht durch die Löcher der Brille mehrfach. Er muss sich konzentrieren, um den Fokus zu behalten und zu erkennen, wo sich der Ball tatsächlich befindet.

Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp spricht gegenüber dem ZDF über seine liebsten Walk-on-Songs bei Wettkämpfen. 11.12.2025 | 0:36 min

Beim Darts könne man, so Hopp, insgesamt eine Entwicklung feststellen. Immer mehr Spieler würden Wert darauflegen, körperlich fit zu sein. In dem ursprünglichen Kneipensport war das früher eher unüblich.

Mentale Stärke auf der Darts-Bühne

Auch mental fit zu sein, ist beim Darts sehr wichtig. Die Turniere werden in großen Hallen ausgetragen. "Auf der Bühne gibt es verschiedene Drucksituationen", so Hopp. "Daher ist es wichtig einen klaren Kopf zu haben und fokussiert zu sein."

ZDF-Dokumentation "Kopfsache" : Wie sich die DFB-Spielerinnen mental stärken Bei der Fußball-EM kommt es für die Spielerinnen auf vieles an: Taktik, Tagesform, Glück - aber vor allem auf mentale Stärke. Wie die erreicht werden kann, ergründet eine ZDF-Doku. von Ralf Lorenzen mit Video 43:35

Doch die Fans erwarten nicht nur gute Leistung, sondern auch Entertainment. Mit dem Walk-On-Song stimmen die Spieler sie deshalb bereits beim Einlaufen ein. Der 29-Jährige nutzt seit einigen Jahren "Hey Baby" von DJ Ötzi.

Sein Ziel: Das Talent voll entfalten

Für den "Maximiser", wie er von den Fans genannt wird, steht jetzt die neunte Weltmeisterschaft an. Das große Ziel habe er dabei immer vor Augen, wichtig sei aber von Spiel zu Spiel zu denken, sich zunächst auf den ersten Gegner zu konzentrieren.

In den nächsten Jahren möchte ich mein Können voll entfalten. Ich habe noch einiges vor in meiner Karriere. „ Max Hopp über seine Ziele

Seine erste WM wird er nie vergessen

Der schönste Moment wird für den Profi immer die erste Weltmeisterschaft bleiben. Bereits mit 16 Jahren stand er im Ally Pally. "Auch, wenn ich einige Titel gewonnen habe, bleibt die erste WM-Teilnahme für immer in Erinnerung".

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Dezember bis zum 3. Januar in London statt. Neben Hopp gehen sieben weitere deutsche Spieler an den Start, zwei mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Titelverteidiger ist der 18-jährige Brite Luke Littler.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF