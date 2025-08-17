Hockey-EM: Deutsche Frauen verpassen Final-Coup knapp

Niederlande Hockey-Europameister : Deutsche Frauen verpassen Final-Coup knapp

von Fabian Meseberg 17.08.2025 | 19:22 |

Auch Silber ein Erfolg: Die deutschen Hockey-Damen verlieren das Finale gegen die Niederlande nach großem Kampf mit 1:2. Für die Siegerinnen ist es der fünfte EM-Titel in Serie.