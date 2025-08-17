Hockey-EM: Deutsche Frauen verpassen Final-Coup knapp

8:26 min
Niederlande Hockey-Europameister:Deutsche Frauen verpassen Final-Coup knapp
von Fabian Meseberg
|
Auch Silber ein Erfolg: Die deutschen Hockey-Damen verlieren das Finale gegen die Niederlande nach großem Kampf mit 1:2. Für die Siegerinnen ist es der fünfte EM-Titel in Serie.
- mit Video
Sieg gegen die Niederlande:Hockey-Männer sind Europameister
- mit Video
Penalty-Sieg gegen Belgien:DHB-Frauen zittern sich ins Finale
- 1:20 min
Hockey-EM:Julia Sonntag hält Halbfinaleinzug festvon Eike Papsdorf