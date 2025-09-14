mit Video
Hockey-EM:Julia Sonntag hält Halbfinaleinzug fest
von Eike Papsdorf
|
Schön war's nicht das Spiel gegen Irland. Immerhin stehen die deutschen Hockey-Damen nach dem 0:0 im EM-Halbfinale. Bedanken dürfen sie sich dafür bei Torhüterin Julia Sonntag.
Thema
Mehr Hockey-EM
- 1:54 min
DHB-Frauen im EM-Halbfinale:Sonntag: "Im Halbfinale unser Hockey zeigen"
- 3:01 min
Grambusch-Brüder im Interview:"Auf dem Platz sind wir enorm ehrgeizig"
- 1:19 min
Mit 10:0 ins Halbfinale:Hockey-EM: DHB-Männer fegen Polen vom Platzvon E. Papsdorf/P. Arnold