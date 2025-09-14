Hockey-EM : Julia Sonntag hält Halbfinaleinzug fest

von Eike Papsdorf 14.08.2025 | 12:56 |

Schön war's nicht das Spiel gegen Irland. Immerhin stehen die deutschen Hockey-Damen nach dem 0:0 im EM-Halbfinale. Bedanken dürfen sie sich dafür bei Torhüterin Julia Sonntag.