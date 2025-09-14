  3. Merkliste
Hockey-EM: Julia Sonntag hält Halbfinaleinzug fest

von Eike Papsdorf
Torhüterin Julia Sonntag und Hanna Granitzki klatschen sich nach dem gehaltenen Siebenmeter ab

Schön war's nicht das Spiel gegen Irland. Immerhin stehen die deutschen Hockey-Damen nach dem 0:0 im EM-Halbfinale. Bedanken dürfen sie sich dafür bei Torhüterin Julia Sonntag.

