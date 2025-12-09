Viertelfinale Handball-WM: DHB-Frauen kämpfen gegen WM-Fluch

Die deutschen Handballerinnen wollen im WM-Viertelfinale gegen Brasilien den Einzug in das Halbfinale klar machen. Auf dem Team lastet jedoch ein besonderer "WM-Fluch".

Die DHB-Frauen haben sich bei der Heim-WM bisher in guter Form präsentiert. Sechs Siege in sechs Spielen sprechen für sich. So erfolgreich soll es nun weitergehen - gegen Brasilien. 09.12.2025 | 1:46 min

Die deutschen Handballerinnen wollen in ihrem größten Heimspiel seit Jahrzehnten gegen Brasilien (17:05 Uhr, live im ZDF) endlich den Viertelfinalfluch besiegen und ins Halbfinale der Weltmeisterschaft einziehen.

Aller guten Dinge sind drei, um jetzt endlich das Viertelfinale zu knacken „ Antje Döll, DHB-Kapitänin

"Brasilien ist eine Mannschaft, gegen die wir im Vorjahr gespielt haben – erst verloren, dann gewonnen. Wir wissen, was wir bringen müssen", erklärte Kapitänin Antje Döll weiter vor dem Spiel.

Die DHB-Frauen treffen im Viertelfinale der Heim-WM auf die Brasilianerinnen. Die Deutschen gehen dabei als Favorit ins Spiel, allerdings wird dies trotzdem keine leichte Aufgabe. 09.12.2025 | 1:26 min

Bei der WM 2021 war für die DHB-Frauen in der Runde der besten Acht gegen Spanien bereits Schluss. Zwei Jahre später unterlag man Schweden - wieder im Viertelfinale. Bei diesem Turnier scheint die erste WM-Medaille seit 18 Jahren zum Greifen nah. Ungewohnt souverän spazierte Deutschland in die K.o.-Runde: Alle Spiele im Turnier haben die DHB-Frauen gewonnen.

Letzte Niederlage gegen Brasilien in Dortmund

Die letzte Niederlage gegen Brasilien kassierte die DHB-Auswahl ausgerechnet in der Westfalenhalle in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele von Paris 2024. Zwei Tage später in Stuttgart gewann Deutschland aber das Rückspiel. In diesen Tagen ist die deutsche Riege zuversichtlich wie selten zuvor.

Bundestrainer Markus Gaugisch erklärte im ZDF-Morgenmagazin zu der Herangehensweise gegen die Brasilianerinnen: "Und wenn der Motor läuft, dann ist es auch gefährlich. Unser Job ist der, den Motor möglichst abzuwürgen, so schnell es geht."

Gislason, Köster und Bitter drücken den DHB-Frauen die Daumen

Unterstützung erhielt die deutsche Auswahl auch von ihren männlichen Kollegen. "Ihr spielt bis dato ein richtig geiles Turnier. Macht Bock, das zu verfolgen. Jetzt geht den nächsten Schritt, macht das Halbfinale klar und haut die richtig aus der Halle", schickte Rückraumspieler Julian Köster in einem Instagramvideo als Gruß nach Dortmund. Bundestrainer Alfred Gislason attestierte den DHB-Frauen "eine richtig klasse Leistung".

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der langjährige Nationaltorwart und Weltmeister Johannes Bitter glaubt fest an die Endrunden-Teilnahme in Rotterdam. "Wie geil wäre das? Also ich würde mich mega freuen", so Bitter: "Die Mädels hätten es verdient, weil sie echt ein gutes Bild abgeben."

Nächste starke Leistung der deutschen Handballerinnen. Gegen Montenegro siegte das DHB-Team deutlich und steht nun vorzeitig im WM-Viertelfinale. 04.12.2025 | 4:43 min

Vor allem die Vorstellung beim vorentscheidenden Hauptrundenspiel gegen Montenegro (36:18) sei "stark" gewesen.

Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die echt stabil war, die so ein bisschen über die Abwehr in den Flow gekommen ist. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. „ Johannes Bitter, Ex-Handball-Nationaltorwart

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa