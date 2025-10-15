Handball: DHB-Trainer Gislason nominiert zwei Debütanten

Die deutschen Handballer bereiten sich auf die EM im Januar vor. Bundestrainer Alfred Gislason hat zwei Neue für die anstehenden Testspiele gegen Island nominiert.

Alfred Gislason hat zwei DHB-Neulinge für die ersten Länderspiele der Saison nominiert. Quelle: Witters

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (66) startet mit zwei Debütanten in die ersten Länderspiele der neuen Saison. So stehen Abwehrspezialist Tom Kiesler (Gummersbach) und U21-Weltmeister Lasse Ludwig (Berlin) für die Partien gegen Island erstmals im Kader der Nationalmannschaft.

Gislason erwartet "aufschlussreiche" Spiele

"Ich freue mich auf das Wiedersehen und bin gespannt auf diese Formation", sagte Gislason, der am Mittwoch 18 Spieler um seine Topstars wie Kapitän Johannes Golla, Torwart Andreas Wolff oder Spielmacher Juri Knorr nominierte.

DHB-Kader für Testspiele gegen Island Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Lasse Ludwig (Füchse Berlin)



Feld: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Justus Fischer (TSV Hannover Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Deutschland testet auf dem Weg zur EM in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar) am 30. Oktober in Nürnberg und drei Tage später in München gegen Island. Die beiden Spiele "werden für uns aufschlussreich", sagte Gislason:

Für die EM im Januar brauchen wir absolutes Top-Niveau. „ Bundestrainer Alfred Gislason

Die deutschen Handballer sichern sich in der EM-Qualifikation mit einem späten Remis gegen die Schweiz den Gruppensieg. Das DHB-Team zeigt dabei eine teils "katastrophale" Leistung. 08.05.2025 | 1:47 min

Ludwig soll aufgebaut werden

Kiesler hatte bereits im erweiterten Kader für die Olympischen Spiele 2024 gestanden, wurde zuletzt wegen verschiedener Verletzungen aber auch immer wieder eingebremst. Der Rechtshänder sei ein "sehr interessanter Spieler", sagte Gislason.

U21-Weltmeister Ludwig soll als dritter Torhüter nach Wolff und David Späth aufgebaut werden.

Viertelfinale: Portugal - Deutschland 31:30 | Zusammenfassung 29.01.2025 | 7:05 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.