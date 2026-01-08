Deutsche Handballer schon in EM-Form: Sieg über Kroatien

Teil eins der EM-Generalprobe gelungen: Die deutschen Handballer liefern gegen Kroatien eine Bravourleistung und siegen mit 32:29. Keeper David Späth überragt.

Angeführt von Torhüter David Späth haben sich die deutschen Handballer mit einem Erfolg über Angstgegner Kroatien mächtig Selbstvertrauen für die Europameisterschaft geholt. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich in Zagreb gegen den Vize-Weltmeister mit 32:29 (17:14) durch und machte ihren Fans trotz einer sehr schwierigen Auslosung Hoffnung auf eine erfolgreiche EM. Am Sonntag treffen sich beide Teams zur EM-Generalprobe in Hannover wieder.

David Späth hält dicht

Am Donnerstagabend profitierten die Deutschen anfangs von Abspielfehlern der Kroaten und waren über Kreisläufer Johannes Golla erfolgreich - der Kapitän erzielte die ersten drei Tore für die DHB-Auswahl.

In der Folge schlichen sich jedoch viele einfache Fehler ins Spiel, vor allem Rückraumspieler Franz Semper leistete sich einige Patzer.

Im Tor erhielt David Späth den Vorzug vor Andreas Wolff und rechtfertigte das Vertrauen. Zusammen mit einer gut abgestimmten Abwehr um Neuling Tom Kiesler sorgte der Schlussmann dafür, dass der Olympia-Zweite acht Minuten ohne Gegentor blieb und aus einem Zwei-Tore-Rückstand ein 17:14 zur Pause machte.

DHB-Team verschläft den Start in zweiter Halbzeit

Kroatien brauchte nach Wiederanpfiff keine fünf Minuten, um auf 18:18 zu stellen. Doch dann schlichen sich wieder mehrere Fehler ins Spiel der Gastgeber, und Deutschland profitierte von seiner Kaderbreite.

So kam Miro Schluroff mal im rechten, mal im linken Rückraum und auch in der Abwehr zum Einsatz. Im Innenblock war später Füchse-Profi Matthes Langhoff der Mann an Gollas Seite.

In der Schlussphase vereitelte Kroatiens Keeper Dino Slavic einige Würfe der Deutschen und plötzlich führte sein Team mit 26:24. Marko Grgic vergab zunächst mehrmals in bester Position, dann drehte Deutschland das Spiel - vor allem dank Späth.

Zuvor hatte das DHB-Team vier Mal in Folge gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Kroaten verloren.

Im mit 15.200 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel von Zagreb waren Kapitän Johannes Golla, Juri Knorr und Renars Uscins mit je fünf Toren beste Werfer für Deutschland. Späth überragte mit 14 Paraden.

Quelle: SID