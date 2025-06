Handball - Final4: Deutsches Finale in der Champions League?

Beim EHF Final4 kämpfen auch zwei deutsche Handball-Teams um den Titel in der Champions League. Vor allem die Füchse Berlin um Mathias Gidsel schwimmen auf einer Euphoriewelle.

Deutsches Finale in der Champions League?

Der Berliner Mathias Gidsel (rechts) gilt als derzeit bester Handballer der Welt. Quelle: dpa

Die Kampfansage von Bob Hanning liegt zwei Monate zurück. "Wir gewinnen die Champions League", hatte der Manager der Füchse Berlin schon vor dem Viertelfinale in der Königsklasse gesagt, daran glaube er fest. Damals war das eine Aussage, die in ein Handball-Utopia verwies.

Meister Berlin mit überragendem Gidsel

Nun, vor dem EHF Final4-Turnier in Köln, das am Wochenende den Sieger des weltweit wichtigsten Klubwettbewerbs ermittelt, hat sich die Lage verändert. Schließlich reisen die Füchse als frischgebackener Deutscher Meister nach Köln - und haben mit Mathias Gidsel den aktuell besten Handballprofi der Welt in ihren Reihen.

Wir sind eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die beste. „ Mathias Gidsel

Hinzu kommt eine geradezu perfekte Auslosung. So treffen die Füchse, die nach 2012 zum zweiten Mal dabei sind, am Samstag im ersten Halbfinale auf HBC Nantes, den krassen Außenseiter des Teilnehmerfeldes. Eine härtere Auseinandersetzung erwartet die Fachwelt für das Duell des Rekordsiegers FC Barcelona gegen den SC Magdeburg, der bereits 2023 in Köln triumphierte.

Rein deutsches Finale denkbar

Angesichts der Paarungen ist also das erste rein deutsche Finale seit 2014 denkbar, als die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel (30:28) überraschend gewann. Ein solches Endspiel würde die Überlegenheit der Bundesliga als stärkste Liga der Welt untermauern. In der zweiten Liga des europäischen Handballs, der European League, hatte Ende Mai die SG Flensburg-Handewitt ihren Titel verteidigt.

Magdeburgs verletzter Rechtsaußen Matthias Musche spricht im Gespräch mit ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter über die Chancen seines Klubs auf den Gewinn der Champions League. 13.06.2025 | 2:55 min

Dass den Füchsen Berlin nun auch der erste Champions League-Titel ihrer Geschichte zugetraut wird, liegt insbesondere an Gidsel. Der Linkshänder, der im Januar mit Dänemark zum dritten Mal Weltmeister wurde, agiert seit Monaten in einer sagenhaften Form. Wenn der 26-Jährige durch die Verteidigungsreihen läuft, wirkt es manchmal so, als umkurve er mit großer Leichtigkeit Slalomstangen.

Triumphiert ein Außenseiter?

Die Berliner Klubführung singt jedenfalls Lobeshymnen auf Gidsel. "Dass wir den besten Handballer der Welt haben, darüber sollten wir uns einig sein", sagt Hanning. "Dass es so einen in der Geschichte des Handballsports noch nicht gegeben hat, darüber sind wir uns auch einig." Füchse-Sportdirektor Stefan Kretzschmar hebt hervor, dass der Däne auch seine Mitspieler viel besser mache.

Auf der anderen Seite weiß auch Gidsel, wie unkalkulierbar das EHF Final4 in Wirklichkeit ist. In Köln haben schon viele Außenseiter triumphiert, so der nordmazedonische Klub Vardar Skopje 2017 und 2019. "Immer, wenn du als Favorit hinfährst, verlierst du", warnt Gidsel.

In Köln kann alles passieren. „ Mathias Gidsel

Tatsächlich spielen auch die Magdeburger, die in der Meisterschaft nur einen Punkt hinter Berlin lagen, seit vielen Wochen in großer Form. Im Viertelfinale eliminierte das Team mit dem ungarischen Vertreter Veszprem einen der Topfavoriten durch einen Treffer, den Regisseur Gisli Thorgeir Kristjansson in letzter Sekunde erzielte.

Kristjansson geht angeschlagen ins Turnier

Da sich der Isländer aber im Ligaspiel in Lemgo an der linken Schulter verletzte, geht der SCM gehandicapt in das Finalturnier. Unklar ist, ob es reicht für Köln. SCM-Coach Wiegert erklärte, Kristjansson spiele in seinen Überlegungen zunächst keine Rolle. "Ich weiß nicht, wie und ob das funktionieren wird. Aus jetziger Sicht tue ich gut daran, erstmal ohne ihn zu planen."

Viele rechnen dennoch mit dem Einsatz des Regisseurs. Denn Kristjansson hatte sich im Endspiel 2023 heroisch aufgeopfert, als er trotz einer Schulterverletzung zum entscheidenden Mann avancierte und dem SCM den vierten Titel in der Königsklasse bescherte.