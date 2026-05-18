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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger Gruppe I gegen Dritter Gruppe C/D/F/G/H

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe I gegen Dritter Gruppe C/D/F/G/H

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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe I spielt gegen Dritter Gruppe C/D/F/G/H in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 30.06., 23:00 Uhr
New York City
Sieger Gr. I
SGI
Sieger Gruppe I
-:-
Dritter Gruppe C/D/F/G/H
3. C/D/F/G/H
3 CDFGH

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger Gruppe I
    0
    Siege Dritter Gruppe C/D/F/G/H
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker