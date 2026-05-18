Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe I gegen Dritter Gruppe C/D/F/G/H
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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe I spielt gegen Dritter Gruppe C/D/F/G/H in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 23:00 Uhr
New York City
Sieger Gr. I
SGI
-:-
3. C/D/F/G/H
3 CDFGH
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe I
- 0
- Siege Dritter Gruppe C/D/F/G/H
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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