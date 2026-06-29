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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Brasilien gegen Japan

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Brasilien gegen Japan

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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Japan in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan

Brasilien trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Japan. Ein starker Gegner für die Selecao. Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

29.06.2026
Mo, 29.06., 19:00 Uhr
Houston
ZDF
Brasilien
BRA
Brasilien
-:-
Japan
Japan
JPN

Liveticker

18:42
Auch die Japaner haben sich in der Gruppenphase gut geschlagen und diese ohne Niederlage überstanden. Im ersten Gruppenspiel sicherte ein später Treffer von Kamada das 2:2 und damit einen wichtigen Punkt. Auf ein 4:0 gegen Tunesien folgte ein 1:1 gegen Schweden, welches reichte, um den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Mit Japan haben die Brasilianer hier kein leichtes Los für das Sechzehntelfinale erwischt.
18:21
Die Südamerikaner spielten eine sehr solide Gruppenphase. An Spieltag eins gab es im Topspiel ein 1:1 gegen Marokko, im Anschluss dann aber zwei 3:0 Erfolge gegen Haiti und Schottland. Durch das bessere Torverhältnis gegenüber Marokko reichte das für den ersten Platz in der Gruppe. Besonders glänzten bisher Vinicius Junior und Cunha mit vier und drei Treffern, die damit auch die beiden einzigen Torschützen Brasiliens in der Gruppenphase waren. Wehrmutstropfen war die Verletzung von Barcelonas Star Raphinha, der wegen einer Oberschenkelverletzung weiter zusehen muss. Es ist unklar, ob er in diesem Turnier noch eingreifen kann. Immerhin konnte Neymar Jr. im dritten Gruppenspiel zu einem Kurzeinsatz kommen.
18:07
Nachdem sich gestern Kanada kurz vor Ende der regulären Spielzeit gegen Südafrika durchsetzen konnte, steht das zweite Sechzehntelfinale des Turniers an! Als Erstplatzierter der Gruppe C trifft Brasilien hier auf den Zweitplatzierten der Gruppe F in einem hochkarätigen Spiel!
10:49
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der K.o.-Phase. Zur Mittagszeit in Houston (19:00 Uhr MEZ) gibt es den Anstoß zwischen Brasilien und Japan!

Aufstellung

Aufstellung

1
Alisson Becker
13
Danilo
4
Marquinhos
3
Gabriel Magalhães
16
Douglas Santos
5
Casemiro
8
Bruno Guimarães
20
Lucas Paquetá
26
Rayan
9
Matheus Cunha
7
Vinícius Junior
1
Suzuki
22
Tomiyasu
3
Taniguchi
21
Itō
10
Dōan
24
Sano
15
Kamada
13
Nakamura
14
Itō
18
Ueda
11
Maeda
Brasilien
Ersatzbank
23
Ederson
12
Wéverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
24
Ibañez
15
Léo Pereira
18
Danilo
2
Éderson
17
Fabinho
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
21
Luiz Henrique
10
Neymar
25
Thiago
Trainer
Ancelotti
Japan
Ersatzbank
23
Hayakawa
12
Ōsako
4
Itakura
5
Nagatomo
20
Seko
2
Sugawara
25
Suzuki
16
Watanabe
8
Kubo
7
Tanaka
9
Goto
6
Machino
19
Ogawa
26
Shiogai
17
Suzuki
Trainer
Moriyasu

Brasilien
Brasilien

1
Alisson Becker
3
Gabriel Magalhães
4
Marquinhos
13
Danilo
16
Douglas Santos
5
Casemiro
8
Bruno Guimarães
20
Lucas Paquetá
7
Vinícius Junior
9
Matheus Cunha
26
Rayan

Japan
Japan

1
Zion Suzuki
3
Shogo Taniguchi
21
Hiroki Itō
22
Takehiro Tomiyasu
10
Ritsu Dōan
13
Keito Nakamura
14
Junya Itō
15
Daichi Kamada
24
Kaishu Sano
11
Daizen Maeda
18
Ayase Ueda

Reservespieler

23
Ederson
12
Wéverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
24
Ibañez
15
Léo Pereira
18
Danilo
2
Éderson
17
Fabinho
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
21
Luiz Henrique
10
Neymar
25
Thiago

Reservespieler

23
Tomoki Hayakawa
12
Keisuke Ōsako
4
Kō Itakura
5
Yūto Nagatomo
20
Ayumu Seko
2
Yukinari Sugawara
25
Junnosuke Suzuki
16
Tsuyoshi Watanabe
8
Takefusa Kubo
7
Ao Tanaka
9
Keisuke Goto
6
Shūto Machino
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
17
Yuito Suzuki

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    14
    Siege Brasilien
    11
    Siege Japan
    1
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    37 : 8
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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