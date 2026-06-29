Auch die Japaner haben sich in der Gruppenphase gut geschlagen und diese ohne Niederlage überstanden. Im ersten Gruppenspiel sicherte ein später Treffer von Kamada das 2:2 und damit einen wichtigen Punkt. Auf ein 4:0 gegen Tunesien folgte ein 1:1 gegen Schweden, welches reichte, um den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Mit Japan haben die Brasilianer hier kein leichtes Los für das Sechzehntelfinale erwischt.

Die Südamerikaner spielten eine sehr solide Gruppenphase. An Spieltag eins gab es im Topspiel ein 1:1 gegen Marokko, im Anschluss dann aber zwei 3:0 Erfolge gegen Haiti und Schottland. Durch das bessere Torverhältnis gegenüber Marokko reichte das für den ersten Platz in der Gruppe. Besonders glänzten bisher Vinicius Junior und Cunha mit vier und drei Treffern, die damit auch die beiden einzigen Torschützen Brasiliens in der Gruppenphase waren. Wehrmutstropfen war die Verletzung von Barcelonas Star Raphinha, der wegen einer Oberschenkelverletzung weiter zusehen muss. Es ist unklar, ob er in diesem Turnier noch eingreifen kann. Immerhin konnte Neymar Jr. im dritten Gruppenspiel zu einem Kurzeinsatz kommen.

Nachdem sich gestern Kanada kurz vor Ende der regulären Spielzeit gegen Südafrika durchsetzen konnte, steht das zweite Sechzehntelfinale des Turniers an! Als Erstplatzierter der Gruppe C trifft Brasilien hier auf den Zweitplatzierten der Gruppe F in einem hochkarätigen Spiel!