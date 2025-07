Snoop Dogg schon bei der Trikot-Präsentation dabei

Höhe des Investments unklar

Laut der Mitteilung hoffe die Eigentümer-Gruppe zudem, "dass sein Engagement uns dabei helfen wird, ein möglichst konkurrenzfähiges Team auf das Spielfeld zu schicken". Die Eigentümer bezeichneten den Einstieg als "The Next Episode" - in Anlehnung an einen der größten Hits des Rappers.