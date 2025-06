Regionalliga-Aufstieg: Teams fordern grundlegende Reform

Unmut in der Regionalliga : Immer mehr Unterstützung für Aufstiegs-Reform

von Christoph Ruf 12.06.2025 | 17:44 |

In der Regionalliga wächst der Widerstand gegen die Aufstiegsregelung in die 3. Liga. Über 30 Vereine fordern eine Reform - auch der erste Bundsligist schließt sich an.