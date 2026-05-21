0:3 im EL-Finale: Freiburgs großer Schmerz im Istanbuler Regen

Beim Showdown im zweitwichtigsten Klubwettbewerb des Kontinents hält Freiburg nur 40 Minuten lang mit. Aston Villas Trainer Unai Emery gewinnt zum fünften Mal die Europa League.

Der SC Freiburg bekommt im Finale der Europa League klar die Grenzen aufgezeigt. Aston Villa lässt den Breisgauern keine Chance und holt sich verdient den Titel. 20.05.2026 | 1:47 min

Der Himmel über Istanbul öffnete gerade wieder seine Schleusen, als Noah Atubolu seine Gedanken zum frisch verlorenen Endspiel öffentlich machte. "Wir wollten, ganz klar, dieses Finale gewinnen. Ich wollte es gewinnen", betonte Freiburgs Nummer eins und fügte tonlos hinzu:

Ich bin sehr enttäuscht. „ Noah Atubolu, Torhüter beim SC Freiburg

Genervter Atubolu

Am Rande des 0:3 gegen Aston Villa sickerte durch, dass der Sport-Club in Bremens Mio Backhaus offensichtlich einen Nachfolger für Atubolu gefunden hat. "Diese Nachricht ist mir neu", erklärte der 23-Jährige, der offiziell noch gar nicht fort ist aus seiner Heimatstadt. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt schlug diese Personaldebatte außerdem auf.

"Ich nerv’ mich gerade, weil wir das Europa-League-Finale verloren haben", murrte Atubolu und wollte in diesem Moment auch nicht wieder den schon reflexhaften Satz bemühen, wie stolz man beim SC auf das Erreichte sei. Stattdessen monierte er: "Wir hatten in diesem Spiel nicht allzu viele Chancen."

Für Bundesligist SC Freiburg endet eine Europareise durch sieben Länder vorerst in Istanbul. 20.05.2026 | 1:55 min

17:4 Torschüsse pro Aston Villa

Das zweite große Finale in der Freiburger Klubgeschichte war letztlich eine klare Angelegenheit, im negativen Sinne. 17:4 Torschüsse pro Aston Villa spuckte die Statistik am Ende aus, der Herausforderer aus dem Breisgau war vor den robusten, abgezockten Engländern tief in die Knie gegangen.

Der Frust über die recht heftige Niederlage stand auch Julian Schuster ins Gesicht geschrieben. Aus einer überzeugenden Europacupsaison hatte sein Team das Selbstvertrauen gezogen, den Favoriten aus Birmingham zu Fall bringen zu können. Nun aber seufzte der SC-Coach:

Wir haben es nicht gebracht. „ Julian Schuster, Trainer von SC Freiburg

Der SC Freiburg hätte zum ersten Mal in seiner Geschichte die Europa League gewinnen können. Gegen Aston Villa sind die Breisgauer Außenseiter. 20.05.2026 | 1:24 min

Schlafeinlagen in der Freiburger Defensive

Eine knappe Halbzeit lang hielt der Bundesliga-Siebte gegen den Vierten der Premier League mit. Zwei Schlafeinlagen der SC-Defensive bei Standards, von Aston Villa mit jeweils sehenswerten Toren bestraft, läuteten kurz vor der Pause jedoch die finale Freiburger Trübsal am Bosporus ein.

Die 11.000 ganz in Weiß gekleideten Fans der Südbadener hielten ihre lautstarke Unterstützung über den dritten Gegentreffer hinweg bis zum Schlusspfiff aufrecht. "An ihnen lag’s nicht", wusste Keeper Atubolu. Und Routinier Vincenzo Grifo meinte: "Wir müssen einfach zugeben, dass Aston Villa die bessere Mannschaft war."

Der SC Freiburg kann am Mittwochabend (20.05.2026) erstmals die Europa League gewinnen. Vor dem Finale gegen Aston Villa ordnet Johanna Rüdiger ein. 20.05.2026 | 2:57 min

Unai Emery: Ich liebe Europa

Unai Emery, seit dreieinhalb Jahren Coach bei Villa, feierte in Istanbul derweil seinen bereits fünften Triumph in der Europa League. "Ich liebe diesen Wettbewerb, er hat mir viel gegeben", schnurrte der 54-jährige Spanier in die Mikrofone - ehe er den kontinentalen Glücksbogen noch etwas weiter spannte.

"Ich liebe Europa. Ich liebe die Conference League, ich liebe die Europa League, ich liebe die Champions League", ratterte der gebürtige Baske die diversen Pokalformate herunter. Señor Emery hat schließlich gut rattern: Mit Aston Villa spielt er ab Herbst in der Königsklasse vor.

Der SC Freiburg hat die Aufholjagd geschafft und zieht erstmals ins Finale der Europa League ein. Die Breisgauer gewannen mit 3:1 - und profitierten von einem starken Lukas Kübler. 08.05.2026 | 1:00 min

Trostpflaster Conference League

Für Freiburg dagegen ist der Traum von der ganz großen Fußballbühne einmal mehr kurz vor der Ziellinie geplatzt. Immerhin: Über die Liga hat sich der Sport-Club für die Play-offs im kleinsten europäischen Wettbewerb qualifiziert.

Bis Julian Schuster diese neue Chance in der Conference League schätzen kann, wird allerdings einige Zeit verstreichen. Zu groß war der Glaube an den eigenen Erfolg und zu tief der Fall gewesen.

2027 das nächste Finale in Istanbul

"Wir haben so viel Gewinner-Gen in unserer Mannschaft, deshalb ist der Schmerz so groß", schluckte Freiburgs Übungsleiter.

Fürs Erste wenig Begeisterung wird Schuster daher auch der Austragungsort des nächsten Conference-League-Finals entlocken: Gespielt wird am 2. Juni 2027 erneut im Tüpras Stadion in Istanbul. Am verregneten Schauplatz des großen Freiburger Schmerzes.

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