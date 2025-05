FC Bayern holt das Double: Der Frauenfußball feiert sich selbst

Schon die Anfahrt fühlt sich anders an, wenn man DFB-Pokal-Endspiele bislang nur in Berlin gesehen hat. Die Straßenbahnen aus der Kölner Innenstadt zur Arena sind genauso voll, aber kein Gedrängel, kein Gegröhle und fast keine erhobenen Bierflaschen. Aber auch fast keine Fangesänge, und wenn ja, dann so dezent, als wollten sich die Fans erstmal sicher sein, niemanden zu stören.