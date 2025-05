Sieg im DFB-Pokal: Bayern-Frauen holen erstmals das Double

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double gewonnen. Die als Meister feststehenden Münchnerinnen schlugen im DFB-Pokalfinale Werder Bremen mit 4:2. 01.05.2025 | 5:59 min

Die Frauen des FC Bayern München haben erstmals seit Gründung der FCB-Frauenabteilung das Double geholt. Nach dem Meistertitel schnappte sich das Team des scheidenden Trainers Alexander Straus auch den Sieg im DFB-Pokal. Gegen die Frauen des SV Werder Bremen, die zum ersten Mal überhaupt das Finale erreichten, gewannen die Bayerinnen mit 4:2 (2:1).

Erst am vergangenen Sonntag hatte der FC Bayern die dritte Meisterschaft in Folge klar gemacht. Dass nun auch das Double perfekt ist hatte sich Trainer Straus als Abschiedsgeschenk gewünscht.

Die Fußballerinnen des FC Bayern konnten sich durch einen 3:1-Sieg gegen Freiburg vorzeitig die dritte Meisterschaft nacheinander sichern. Am Donnerstag winkt im Pokalfinale die Chance auf das Double. 28.04.2025 | 1:33 min

Bayern dominiert die erste Halbzeit

In Köln schaffen die Werder-Fans quasi eine Heimathmosphäre für Außenseiter Bremen. Trotzdem gelingt den Bayerinnen der erste Treffer per Abstauber: Lea Schüller köpft den Ball in der 6. Minute ins Eck. Werder spielt in der Folge mutig, kommt aber offensiv nicht wirklich weiter.

Eine Riesenchance für Schüller (16.) pariert Werders Torfrau Vivia Peng glänzend, beim Treffer zum 2:0 ist sie aber machtlos: Über links kombinierte sich Bayern über Klara Bühl, Jovana Damnjanovic und Carolin Simon vor das Bremer Tor. Bühl legt den Ball wieder auf Simon ab, die den Ball ins Tor hämmert (20.).

Es war ein überragendes Spiel. „ Lea Schüller in der ARD

Werders Gegentor aus dem Nichts

Kurz vor der Pause schafft es Werder dann doch vor das Tor des FCB - mit Erfolg. Tuana Mahmoud bekommt denn Ball, legt über außen los und passt in die Mitte, der nachrückenden Rieke Diekmann in den Lauf, die mit ganz viel Augenmaß einnetzt.

Wo findet das Finale statt? Am Tag der Arbeit wird bereits das 45. Endspiel im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen. Seit 2010 findet das Finale im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt - gerade ist der Vertrag mit der Domstadt vom DFB bis 2030 verlängert worden. Wer gewann am Häufigsten? Rekordsieger ist der VfL Wolfsburg mit elf Cup-Siegen. Der Deutsche Meister und Vorjahresfinalist FC Bayern München spielt zum sechsten Mal nach 1988, 1990, 2012, 2018 und 2024 um die Trophäe, die sie in der Saison 2011/2012 zum ersten und einzigen Mal gewinnen konnten. Zum ersten Mal im Finale Für den SV Werder Bremen ist das Pokalfinale komplettes Neuland - zuvor war bei den erfolgreichsten Teilnahmen 2021, 2017, 2016 und 2014 jeweils im Viertelfinale Schluss.

Bayerinnen dominieren in der Schlussphase

Nach dem Wechsel läuft das Spiel zunächst unverändert weiter: Bayern hat den Ball, Werder lauert. Dann gelingt Bremens bester Offensivspielerin eine starke Szene: Larissa Müller kommt über rechts, dribbelt sich an mehreren Spielerinnen vorbei. Glódís Viggósdóttir stoppt sie mit einem Foul und sieht die Gelbe Karte (51.).

Rieke Diekmann feiert ihren Anschlusstreffer zum 2:1. Quelle: imago

Aber Bayern hat eine Antwort parat: Bühl kommt über links, zieht ins Zentrum und schießt. Kapitänin Lina Hausicke kann den Ball gerade noch zur Ecke abblocken (54.). Das war fast das 3:1, welches dann kurze Zeit später fällt. In der 65. Minute flankt Tuva Hansen schön in den Strafraum, Peng bleibt auf der Linie, was Lea Schüller ausnutzt. Die Nationalstürmerin köpft zum zweiten Mal ein.

Wir haben zwar verloren, aber die Silbermedaille gewonnen. Aktuell überwiegt dennoch die Enttäuschung. „ Rieke Diekmann

Den Sack zu macht dann ebenfalls Schüller in der 79. Minute. Nach zwei Treffern per Kopf schließt sie eiskalt per Fuß ab. Der Anschlusstreffer nach Ablauf der Nachspielzeit ändert nichts mehr am Sieg der Bayerinnen. Larissa Mühlhaus schießt einen Freistoß direkt ins Tor (90+4).

Fußballspielen war für Frauen sogar lange verboten! 19.07.2023 | 1:49 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel