Fußball-WM-Qualifikation: Tuchel holt Toney zurück in den Kader

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat bei der Nominierung für die Länderspiele im Juni erneut für eine kleine Überraschung gesorgt. Der frühere Dortmunder und Münchner Bundesligacoach berief Stürmer Ivan Toney zurück ins Team der "Three Lions" - der 29-Jährige spielt seit vergangenen Sommer für Al-Ahli in Saudi-Arabien.

Die Neuen von der Bank haben England in der WM-Quali zum Sieg gegen Lettland geschossen. Erst traf James zum 1:0, Kane erhöhte und Eze vollendete zum 3:0-Endstand.

Ebenfalls neu dabei: Trevoh Chalobah

Vize-Europameister England bestreitet am 7. Juni ein WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra, drei Tage später steht ein Testspiel gegen den Senegal auf dem Programm. Toney, der zuletzt bei der EM 2024 in Deutschland im englischen Aufgebot gestanden hatte, war im Anschluss vom FC Brentford in die Saudi Pro League gewechselt.