Sport
Champions League
Videos

Champions-League-Magazin voam 21. Januar relive

Noch 23 Stunden

Fußball - Champions League:Champions-League-Magazin vom 21. Januar

Martina Voss-Tecklenburg und Jochen Breyer am 21.01.26

Alle Partien des siebten Ligaspieltags - unter anderem mit Qarabag - Frankfurt, FC Bayern - Union Saint-Gilloise, Olympiakos Piräus - Leverkusen und Tottenham - Dortmund.

Auch in der Saison 2025/26 berichtet das ZDF von der UEFA Champions League exklusiv im Free-TV. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Jochen Breyer
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg

Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Qarabag FK - Eintracht Frankfurt
FC Bayern München - Union Saint-Gilloise
Juventus Turin - Benfica Lissabon
Olympique Marseille - FC Liverpool
Olympiakos Piräus - Bayer 04 Leverkusen
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Thema
Champions League

Champions League - Highlights