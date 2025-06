Grand Prix in Österreich : Formel 1: Norris siegt, Verstappen früh raus

29.06.2025 | 17:16 |

Debakel beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich: Verstappen scheidet nach einem unverschuldeten Crash schon in Runde eins aus. McLaren feiert einen Doppelerfolg in der Formel 1.