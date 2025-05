Das Deutsches Turnfest, wie eine WM des Breitensports

In Leipzig hat das Internationale Deutsche Turnfest begonnen. 80.000 Sportler treten bei Wettkämpfen an, rund 750.000 Besucher werden insgesamt erwartet.

Mit einer großen Feier ist am Abend in Leipzig das Deutsche Turnfest eröffnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte dem Spitzen- und Breitensport-Event, dass es ein Signal "der Stärke, der Fairness und des Zusammenhalts" für Leipzig und das gesamte Land setzen möge. Steinmeier hat die Schirmherrschaft des Turnfestes inne.

Tanz, Akrobatik und Wettkämpfe beim Turnfest

Bis zum Sonntag gibt es in Leipzig eine Vielzahl von Wettkämpfen, Vorführungen und Shows in verschiedenen Sportarten. Zehn deutsche Meisterschaften werden ausgetragen, unter anderem im Aerobicturnen, in Gymnastik und Tanz sowie in Sportakrobatik.