Geldstrafen wegen Pyrotechnik:1.000 Euro pro Fackel für den DFB
|
Geldstrafen wegen Pyrotechnik: Einige Bundesliga-Vereine zahlen jährlich bis zu sechsstellige Summen an den DFB.
Pyrotechnik bereitet aber weiter Sorge:Sicherheit in Fußball-Stadien gestiegenmit Video
Brisantes Duell in 3. Liga:Rostock - Dresden von Krawallen überschattet
Mehr Vorfälle als vor Corona:Pyrotechnik: Der ritualisierte Regelbruchvon Ralf Lorenzen
Urteil von DFB-Sportgericht:15.000 Euro Strafe: Der FC Bayern muss zahlenmit Video