Die Fanorganisation "Unsere Kurve" sehnt sich zurück nach der Regelung, wonach an den letzten beiden Spieltagen alle Begegnungen zeitgleich angepfiffen wurden. Seit der Saison 2021/22 finden nur noch die Partien des 34. Spieltags in der Bundesliga und der 2. Liga parallel statt.



"Wir müssen zurück zu den zeitgleichen Ansetzungen der Partien des vorletzten Spieltags in den drei Profiligen", fordert der Vorsitzende Jost Peter in einer Mitteilung. Die Fanorganisation sorgt sich um die "Integrität des Wettbewerbs und die Einhaltung des Fair-Play-Gedankens" denn: "Wer schon vorher weiß, dass ein bestimmtes Ergebnis nötig ist, um die eigenen Ziele zu erreichen, hat einen Wissensvorsprung."



Zudem leidet die Spannung: So könnte es in der Partie Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli am Sonntag nur noch um die "Goldene Ananas“ gehen. Ohne eigenes Zutun könnten die Hessen die Champions-League-Teilnahme sicher haben, wenn die Konkurrenz aus Freiburg, Dortmund und Leipzig am Samstag patzt. Möglich ist ebenso, dass der Aufsteiger aus Hamburg gerettet ist - je nach Ausgang der Spiele am Freitag und Samstag.



Würde die Eintracht noch in der Europa League spielen und im Halbfinale stehen, hätte die Ansetzung am Samstag allerdings ein großes Problem bedeutet: Die Partien laufen am Donnerstag. Bei nur zwei Tagen Pause wäre das Wehklagen vermutlich groß gewesen. Auch dieser Aspekt spielt bei der Ansetzung des 33. Spieltags mit der Frankfurter Begegnung am Sonntag eine Rolle.



Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) stellt klar, dass an eine Änderung nicht gedacht sei. Auch im neuen Fernsehvertrag, gültig dann bis 2028/2029, ist erneut nur der letzte Spieltag mit neun Paarungen am Samstagnachmittag vorgesehen. Es bleibt also vorerst alles beim Alten.