Zwei japanische Boxer erliegen nach Kämpfen ihren Verletzungen

Nach Boxwettkämpfen in Tokio sind Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa an ihren in unterschiedlichen Kämpfen erlittenen Hirnverletzungen gestorben. Sie wurden nur 28 Jahre alt.

Erlag nach dem Kampf seinen Verletzungen: Shigetoshi Kotari Quelle: Imago

Die beiden japanischen Boxer Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa sind an den Folgen von Hirnverletzungen gestorben, die sie sich bei derselben Veranstaltung, aber in unterschiedlichen Kämpfen zugezogen haben. Das bestätigte die World Boxing Organization (WBO) am Samstag und Sonntag in den Sozialen Medien rund eine Woche nach dem Event am 2. August in Tokio. Beide wurden nur 28 Jahre alt.

Für beide Boxer kam die Hilfe zu spät

Kotari und Urakawa wurden nach ihren Kämpfen ins Krankenhaus gebracht, wo sie sich einer Gehirnoperation unterziehen mussten. Superfedergewichtler Kotari, der nach zwölf Runden gegen seinen japanischen Landsmann Yamato Hata unentschieden gekämpft hatte, verlor kurz nach dem Kampf das Bewusstsein und verstarb am Freitagabend, teilte sein Boxclub M.T. Boxing Gym am Samstag auf seiner Website mit.

Leichtgewichtler Urakawa wurde in der achten und letzten Runde gegen Yoji Saito gestoppt und "erlag tragischerweise den Verletzungen, die er sich während des Kampfes zugezogen hatte", schrieb die WBO am Sonntag auf Instagram.

WBO spricht Anteilnahme aus

Laut lokalen Medienberichten starb Urakawa am Samstagabend. "Wir sprechen den Familien, Freunden und der japanischen Boxgemeinschaft unser tiefstes Beileid aus in dieser unglaublich schwierigen Zeit", teilte die WBO mit.

