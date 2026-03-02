Basketball: DBB-Team gewinnt in WM-Quali gegen Kroatien

Wichtiger Erfolg für Deutschlands Basketballer in der WM-Quali: Gegen Kroatien gelingt dem DBB-Team eine starke Aufholjagd und am Ende ein Sieg nach Verlängerung.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen wichtigen 91:80-Sieg gegen Kroatien gefeiert. Damit ist die Revanche für die Niederlage am Freitag geglückt. 02.03.2026 | 0:52 min

Dank einer starken Aufholjagd hat die deutsche Nationalmannschaft im Basketball das zweite Duell mit Kroatien in der WM-Qualifikation gewonnen.

Erfolgreiche Revanche gegen Kroatien

Der Welt- und Europameister setzte sich in Bonn nach Verlängerung mit 91:89 (77:77, 41:50) durch und nahm damit Revanche für das 88:93 in Zagreb am Freitag. Deutschland hat nun eine Bilanz von 3:1-Siegen und den Einzug in die nächste Gruppenphase damit so gut wie sicher.

Zwischenzeitlich lag die deutsche Mannschaft mit 15 Punkten hinten, drehte dann aber doch noch rechtzeitig auf. Bester deutscher Werfer war Johannes Thiemann mit 24 Punkten.

Im Juli gegen Israel und Zypern

Die ersten drei Mannschaften der Vierer-Gruppe erreichen die nächste Gruppenphase. Die Ergebnisse aus der Vorrunde werden mitgenommen. Anfang Juli findet die erste Gruppenphase mit den Partien in Israel und gegen Zypern ihren Abschluss.

In Bonn fehlten Bundestrainer Alex Mumbrú die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder und Topspieler Franz Wagner wieder ebenso wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague.

Quelle: dpa